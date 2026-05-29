Bientôt 76 nouvelles places subventionnées pour les familles de Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fière de procéder, au nom de la ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, à la première pelletée de terre du nouveau CPE Nid d'hirondelle 2.

Grâce à cette nouvelle installation, 76 nouvelles places subventionnées, offertes au tarif quotidien de 9,65 $, s'ajouteront à l'offre de services éducatifs à la petite enfance dans la région. Parmi celles-ci, 10 places sont réservées aux poupons, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des jeunes familles. Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de plus de 5,3 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Lors de la pelletée de terre, la ministre Champagne Jourdain était accompagnée de la directrice générale du CPE Nid d'hirondelle, Mme Line Chiasson, et de M. Nicolas Cormier, vice-président du conseil d'administration du CPE. Cela témoigne de l'importance de cette nouvelle installation dans la municipalité et de ses retombées positives dans le quotidien des parents.

Citations :

« Je suis vraiment contente de voir ce chantier démarrer. C'était important pour moi que ce projet prenne vie concrètement. Ces nouvelles places subventionnées vont faire une vraie différence pour les familles de Sept-Îles, qui en ont grandement besoin. C'est un dossier qui me tient à cœur et c'est une excellente nouvelle qu'on souligne tous ensemble aujourd'hui. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis

« Ajouter des places subventionnées en CPE, c'est offrir un coup de pouce concret au quotidien et au portefeuille d'un plus grand nombre de familles. Je salue le travail de toute l'équipe au cœur de ce projet. Je suis très heureuse de savoir que des tout-petits pourront profiter d'un milieu qui favorise leur développement et leur épanouissement. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille

« Ce projet marque l'aboutissement de cinq années de travail, d'efforts, de patience et de collaboration. Cinq années à rêver ce projet, à le bâtir étape par étape et à traverser les nombreux défis qui accompagnent une réalisation d'une telle ampleur. »

Line Chiasson, directrice générale du CPE Nid d'hirondelle

Faits saillants :

Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, plus de 37 000 places subventionnées ont été créées partout au Québec. On retrouve également 10 598 places subventionnées en cours de réalisation.

Dans la région de la Côte-Nord, plus de 291 places subventionnées en installation ont été créées depuis 2021 et 109 places sont en cours de réalisation. Au total, il y a actuellement 2 435 places subventionnées dans cette région, incluant le milieu familial subventionné.

Lien connexe :

Développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Sources : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille relations, [email protected]