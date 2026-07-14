Productivité-Compétences - Le gouvernement du Québec appuie le développement des compétences liées à l'intelligence artificielle de la main-d'œuvre des PME

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, annonce le financement de 51 projets de formation destinés au développement des compétences de la main-d'œuvre dans l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA). Cet appui financier du gouvernement du Québec vise à soutenir les PME québécoises dans l'utilisation des nouvelles technologies qui sont liées à l'IA.

Près de 8 000 personnes et de 3 000 entreprises pourront ainsi participer à l'un des projets de formation en IA offerts partout au Québec, et ce, dans plusieurs secteurs d'activité, dont la construction, le transport, la foresterie, la fabrication et le tourisme. Les formations, élaborées selon les besoins exprimés par les secteurs d'activité, permettront aux entreprises participantes d'accéder à de meilleurs outils pour intégrer l'IA dans certains pans de leurs activités, ce qui contribuera notamment à accroître leur productivité.

L'aide financière de plus de 10 millions de dollars du gouvernement du Québec est octroyée dans le cadre de Productivité-Compétences. Ce nouveau programme a été mis en place en février 2026 afin de répondre à la volonté du gouvernement et des partenaires du marché du travail de mettre la productivité des entreprises, plus particulièrement celle des PME, au cœur des programmes liés au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

Citation

« Dans le contexte économique actuel, l'utilisation des nouvelles technologies est un élément crucial pour améliorer la productivité dans nos PME. C'est pourquoi il est important de soutenir les travailleurs dans l'apprentissage de compétences numériques. Les projets de formation en IA offerts partout au Québec dans le cadre de ce programme vont permettre aux travailleurs et aux gestionnaires de nos PME de développer les compétences nécessaires pour l'intégrer comme un outil supplémentaire qui leur permettra d'optimiser leurs façons de faire et de demeurer compétitives. L'IA est un soutien à l'humain et non l'inverse. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Productivité-Compétences est un programme ayant été établi selon les orientations de la Commission des partenaires du marché du travail. Il est administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il est financé à hauteur de 55 millions de dollars pour les années 2025-2026 et 2026-2027 par l'intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

D'autres appels de projets sont toujours en cours dans le cadre de ce programme : Formation aux gestionnaires pour soutenir la performance des PME; Économie verte et transformation numérique.

Les personnes souhaitant déposer un projet de formation peuvent consulter le site de la Commission des partenaires du marché du travail pour les détails.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]