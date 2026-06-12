Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir Kwe! À la rencontre des peuples autochtones

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, ainsi que le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annoncent l'octroi de 430 000 $ à Kwe! À la rencontre des peuples autochtones, qui se déroule jusqu'au 21 juin 2026.

Cet événement est une invitation à partir à la rencontre des 11 nations autochtones du Québec. Au cours du week-end du 12 au 14 juin, une foule d'activités ludiques et éducatives sont proposées aux visiteurs, notamment des performances artistiques et musicales, afin de mettre de l'avant ces nations tellement riches en savoir-faire, en talents, en cultures et en histoire. En plus, le 21 juin, le public est invité à la place George-V pour le Grand spectacle Kwe!, mettant en vedette des artistes musicaux des Premières Nations et Inuit au Québec

Citations

« KWE! À la rencontre des peuples autochtones, offre aux nombreux visiteurs une occasion exceptionnelle de partager les traditions, les modes de vie, les savoir-faire et les expressions artistiques des Premières Nations et des Inuit du Québec. Je suis heureux que le gouvernement s'associe au succès de ce festival unique qui constitue une vitrine aux réalités des 11 nations autochtones du Québec. J'invite toute la population du Québec à visiter KWE!. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Quel bonheur de voir le programme de KWE! À la rencontre des peuples autochtones s'enrichir et se diversifier au fil des années, et de constater l'engouement croissant du public envers cet événement sans égal. Notre gouvernement est très fier d'appuyer la réussite de cette grande rencontre festive, qui donne aux visiteurs un point de vue inédit sur les cultures ancestrales et les multiples savoir-faire spécifiques aux 11 nations autochtones du Québec. Je suis convaincu que l'édition de cette année sera couronnée de succès comme de coutume, et j'invite les gens de Québec ou de passage à y participer en grand nombre. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La Capitale-Nationale est fière d'accueillir une fois de plus KWE! À la rencontre des peuples autochtones, un événement qui enrichit notre vie culturelle et favorise le dialogue entre tous. Chaque année, le gouvernement participe à cette grande célébration qui permet à des milliers de personnes de découvrir la richesse des cultures, des traditions et des savoirs des Premières Nations et des Inuit. C'est un rendez-vous unique qui contribue à faire de Québec un lieu de rencontre, d'ouverture et de partage. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« KWE! est une occasion précieuse pour les jeunes autochtones de prendre leur place, de faire entendre leur voix et de partager ce qui les définit. En les mettant au cœur de cet événement, on reconnaît leur rôle essentiel dans la transmission des savoirs, mais aussi dans le dialogue et le rapprochement entre les cultures. Je me réjouis que notre gouvernement puisse contribuer à cette magnifique initiative. »

M. Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants

https://www.quebec.ca/culture/aide-financiere/aide-aux-projets-appel/rayonnement-culture-quebecoise/rayonnement-de-la-culture-quebecoiseLe Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 80 000 $ dans le cadre du programme Re-Connaître.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 75 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit accorde à Kwe! À la rencontre des peuples autochtones une aide financière de 125 000 $ par le biais de son programme Fonds d'initiatives autochtones IV.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale contribue à la tenue de KWE! en accordant une somme de 100 000 $ dans le cadre du volet 1 du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR) qui favorise le développement de la région de la Capitale-Nationale dans l'atteinte des objectifs événementiels, économiques et sociaux.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement en octroyant une aide de 50 000 $ qui découle de l'appel de projets Jeunes leaders Autochtones en développement durable de M-361, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030. Ce projet vise à mettre en valeur les initiatives permettant aux jeunes Autochtones d'exercer leur leadership en renforçant leur relation au territoire et en contribuant à sa conservation et à sa protection.

de M-361, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2025-2030. Ce projet vise à mettre en valeur les initiatives permettant aux jeunes Autochtones d'exercer leur leadership en renforçant leur relation au territoire et en contribuant à sa conservation et à sa protection. Au montant annoncé aujourd'hui s'ajoute 93 000 $ accordé par le ministère du Tourisme en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 367 990-1882, [email protected]; Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère du Conseil exécutif, 418 781-9520, [email protected]