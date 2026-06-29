Plus de 1,2 million de dollars pour le Pôle logistique alimentaire de Rosemont

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annonce aujourd'hui un investissement gouvernemental total de plus de 1,2 million de dollars pour le développement du Pôle logistique alimentaire de Rosemont par l'organisme Bouffe-Action. Cet appui permettra de renforcer l'approvisionnement, l'entreposage et la redistribution des denrées alimentaires destinées aux personnes et aux familles en situation de précarité dans l'Est de Montréal.

Une capacité accrue pour répondre aux besoins du milieu

Le Pôle logistique alimentaire de Rosemont a pour objectif de récupérer les invendus provenant de commerces d'alimentation, de distributeurs, de grossistes et, en saison, de producteurs agricoles. Son action contribue à améliorer l'accès à une alimentation de qualité pour des milliers de ménages ainsi que pour des élèves fréquentant des écoles primaires du secteur. Trente organismes et initiatives en sécurité alimentaire répartis dans six arrondissements montréalais peuvent en bénéficier.

Grâce à l'aide financière accordée, le Pôle sera relocalisé dans de nouveaux locaux de plus de 740 mètres carrés au Technopôle Angus. Les installations comprendront également des espaces pour le développement des autres programmes de l'organisme : des cuisines collectives, des salles multifonctionnelles et des espaces accessibles à la population. Ce nouvel emplacement permettra d'augmenter les capacités de stockage, de transformation et de distribution des aliments, tout en offrant des infrastructures mieux adaptées aux partenaires du milieu.

À terme, Bouffe-Action de Rosemont pourra soutenir plus de 6 000 ménages par semaine dans l'Est de Montréal, réduire davantage le gaspillage alimentaire et consolider le réseau d'aide alimentaire du secteur.

Citations

« La hausse du prix des aliments touche plus durement les personnes en situation de précarité. C'est pourquoi notre gouvernement appuie des projets concrets qui permettent de récupérer davantage de denrées, de réduire le gaspillage et d'améliorer l'accès à des aliments frais et nutritifs. Grâce à son déménagement dans de nouvelles installations mieux adaptées à ses besoins, le Pôle logistique alimentaire de Rosemont de Bouffe-Action pourra accroître sa capacité d'action auprès des organismes du milieu et soutenir encore plus de personnes et de familles dans l'Est de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Face à la hausse du coût de la vie, il est essentiel de soutenir des actions de proximité portées par des organismes enracinés dans leur communauté. Par l'intermédiaire de l'Alliance pour la solidarité, la Ville de Montréal est fière d'appuyer des initiatives comme celles de Bouffe-Action de Rosemont, qui contribuent concrètement à la sécurité alimentaire et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes et des familles de l'Est de Montréal. »

Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

« La Société de développement Angus est heureuse d'accueillir Bouffe-Action de Rosemont dans de nouveaux espaces adaptés à ses besoins, au rez-de-chaussée de L'Îlot Angus. Alors que ce projet accueillera 350 nouveaux ménages dans le quartier, la présence de l'organisme contribuera à répondre à un besoin essentiel : la sécurité alimentaire. Cette arrivée est une belle nouvelle puisqu'elle vient renforcer la vocation communautaire et d'économie sociale du Technopôle Angus. »

Christian Yaccarini, président et chef de la direction, Société de développement Angus

« Bouffe-Action de Rosemont tisse des liens forts avec la communauté depuis 35 ans. Avec ce projet structurant d'envergure, l'organisme poursuit sa mission en sécurité alimentaire et se donne les moyens d'accroître son impact auprès des personnes et des ménages vulnérables de Rosemont et de l'est de Montréal. Avec la relocalisation du Pôle logistique et le déploiement d'une plus grande offre d'activités visant à renforcer l'autonomie alimentaire au Technopôle Angus, Bouffe-Action souhaite offrir une réponse adaptée aux besoins criants en sécurité alimentaire sur le terrain. »

Laurence Arbogast, directrice générale, Bouffe-Action de Rosemont

Faits saillants

Le Pôle logistique alimentaire de Rosemont bénéficie d'un financement de 560 000 $ provenant de l'Alliance pour la solidarité de Montréal, financée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029 : Mobiliser. Accompagner. Participer.

Une aide de 700 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, provenant de l'enveloppe de 23 millions de dollars réservée pour appuyer la réalisation de projets favorisant l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal, a également été accordée au projet.

Les sommes consacrées au soutien aux organismes d'aide alimentaire pour la période de 2022-2023 à 2030-2031 totalisent 266 millions de dollars, dont 178 millions à Banques alimentaires du Québec.

Plusieurs projets en sécurité alimentaire sont également soutenus par l'intermédiaire des Alliances pour la solidarité partout au Québec.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167 ; Rosiane Tessier, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif à la Ville de Montréal, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Relations avec les médias : Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]