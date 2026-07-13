Un soutien financier pour optimiser l'approvisionnement des aliments dans les épiceries communautaires au Québec

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement Fréchette est fier de soutenir le Réseau national d'approvisionnement des épiceries communautaires. L'organisme souhaite ainsi renforcer la sécurité alimentaire des personnes vivant une situation de précarité, diversifier l'offre de denrées et favoriser une saine alimentation auprès de celles-ci.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à une aide financière de 223 026 $ octroyée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, un réseau composé de 15 épiceries communautaires verra le jour et desservira plusieurs régions du Québec, notamment la Capitale-Nationale, la grande région de Montréal, la Montérégie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par le regroupement des épiceries communautaires au sein du Réseau, celles-ci bénéficieront chacune d'un meilleur rapport de force dans leurs négociations avec leurs fournisseurs. Ainsi, elles obtiendront leurs denrées à un prix moindre, ce qui permettra à leurs clients de profiter d'économies substantielles.

Citation

« Les coûts élevés à l'épicerie affectent toutes les Québécoises et tous les Québécois, mais les personnes en situation de précarité financière en subissent plus durement les conséquences. Les épiceries communautaires jouent un rôle essentiel en offrant des aliments de qualité à un prix abordable. Grâce à ce réseau national d'approvisionnement, elles pourront aider davantage de personnes tout en réalisant des économies qui profiteront directement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Administrées sous forme d'organismes à but non lucratif, les épiceries communautaires ont pour objectif d'offrir des denrées alimentaires de base à faibles coûts, ce qui renforce ainsi la sécurité alimentaire auprès des personnes en situation de précarité dans leur communauté.

Le projet répond à la mesure 2.1.1.5 « Bonifier le soutien financier à des initiatives porteuses en matière de sécurité alimentaire » du Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029.

L'aide financière octroyée par le Ministère provient du Fonds québécois d'initiatives sociales et couvre les années financières 2025-2026 à 2028-2029.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]