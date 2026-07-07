Le gouvernement du Québec soutient 28 festivals et événements de plus dans la grande région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, annonce une aide financière de 2 659 500 $ pour soutenir 28 festivals et événements qui se tiendront au cours des prochaines semaines.

Cette annonce porte à plus de 3,4 M$ les sommes investies par le gouvernement du Québec pour soutenir 44 festivals et événements dans la région de la Capitale-Nationale au cours de l'été 2026.

Octroyées dans le cadre du volet 1 du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR), ces aides financières permettent de soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attraction et le rayonnement de la grande région de la Capitale-Nationale. Elles sont réparties comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival Québec Jazz 38 000 $ Pow Wow international de Wendake 25 000 $ Festival d'été de Québec 450 000 $ Championnat national de motocross de Deschambault 22 500 $ Festival vintage du Grand Portneuf 5 000 $ Juste pour rire -- Québec 300 000 $ Le Festif! 150 000 $ Rendez-vous naval de Québec 65 000 $ Festivent 72 000 $ TUKTUK 11 500 $ Grands Feux Loto-Québec 300 000 $ Symposium international d'arts de Baie-Saint-Paul 27 000 $ Festibière de Québec 9 000 $ SuperFrancoFête 250 000 $ Finale du Crankworx World Tour UCI (Vélo de montagne) 175 000 $ Le Grand Prix Cycliste de Québec 200 000 $ Route des arts et des saveurs de Portneuf 8 000 $ Québec en toutes lettres 54 000 $ Les Fêtes gourmandes de Neuville 18 000 $ ATP Challenger de Québec (tennis) 100 000 $ Coupe du monde de volleyball féminin 225 000 $ Raid Bras du Nord 16 000 $ Festival Fono 20 000 $ Festival Envol et Macadam 30 000 $ Festival NORR 20 000 $ Route des Arts et Saveurs de Portneuf 8 000 $ Défi des couleurs 6 500 $ Québec en toutes lettres 54 000 $ Total 2 659 500 $

Citation :

« L'été est l'un des plus grands moteurs d'attractivité de la région de la Capitale-Nationale. En soutenant 28 festivals et événements supplémentaires, notre gouvernement investit dans ce qui fait la force de notre territoire : son effervescence culturelle, ses grands rendez-vous sportifs et la qualité de vie de nos communautés. Ces événements créent de la richesse, attirent des visiteurs et font rayonner notre région bien au-delà de ses frontières. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Cet investissement porte à 3 435 900 $ les sommes attribuées aux 44 festivals et événements de la région de la Capitale-Nationale pour l'été 2026.

Sous la responsabilité du Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le PAAR veut favoriser le développement de la région de la Capitale-Nationale et, plus précisément : renforcer l'offre événementielle sur son territoire; renforcer l'offre d'initiatives économiques et sociales sur son territoire; produire un effet tangible sur son territoire.

Le PAAR est constitué de trois volets : le volet 1 vise à accroître l'offre de festivals et d'événements contribuant à l'attractivité, au rayonnement et à la vitalité des communautés locales; le volet 2 vient soutenir le développement d'une offre attrayante par le biais d'expériences culturelles et touristiques et d'équipements distinctifs; le volet 3 soutient les initiatives permettant de générer des retombées socioéconomiques sur le territoire de la Capitale-Nationale.



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Secrétariat à la Capitale-Nationale :

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Source : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 367 990-1882, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]