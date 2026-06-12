Le gouvernement du Québec soutient 16 festivals et événements dans la grande région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, annonce un financement de 776 400 $ pour appuyer la tenue de 16 événements dans la région de la Capitale-Nationale pendant la première moitié de la saison estivale, soit entre le 2 mai et le 2 juillet 2026.

Octroyées dans le cadre du volet 1 du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR), ces aides financières permettent de soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attraction et le rayonnement de la grande région de la Capitale-Nationale. Elles sont réparties comme suit :

Festival ou événement Aide financière Demi-marathon de Lévis 40 000 $ Hit The Floor Québec 200 000 $ Printemps de la musique 20 000 $ Rendez-vous Lévis World Kobudo 16 000 $ Trail du Coureur des bois de Duchesnay 12 000 $ Festival Carrefour 50 000 $ Tour du Cap Tourmente 7 000 $ Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix 19 000 $ Ligue des Nations de volleyball 100 000 $ KWE! À la rencontre des peuples autochtones 100 000 $ Lévisium - Festival de science 25 000 $ La Commission B 45 000 $ Festibière de Lévis 14 400 $ Challenge Cap Québec 50 000 $ Coupe Femina 16 000 $ Québec Mega Trail 62 000 $ Total 776 400 $

Citation :

« Le début de l'été 2026 vibre au rythme des festivals et des événements partout dans la Capitale-Nationale ! Ces rendez-vous rassembleurs font vivre nos quartiers, animent nos villes et créent des moments inoubliables pour la population comme pour les visiteurs. Je suis fier du fait que notre gouvernement soutienne des initiatives qui favorisent la culture, le sport et le plaisir de se retrouver pour célébrer. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Sous la responsabilité du Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le PAAR veut favoriser le développement de la région de la Capitale-Nationale et, plus précisément : renforcer l'offre événementielle sur son territoire; renforcer l'offre d'initiatives économiques et sociales sur son territoire; produire un effet tangible sur son territoire.

Le PAAR est constitué de trois volets : le volet 1 vise à accroître l'offre de festivals et d'événements contribuant à l'attractivité, au rayonnement et à la vitalité des communautés locales; le volet 2 vient soutenir le développement d'une offre attrayante par le biais d'expériences culturelles et touristiques et d'équipements distinctifs; le volet 3 soutient les initiatives permettant de générer des retombées socioéconomiques sur le territoire de la Capitale-Nationale.

Avant toute transmission officielle d'une demande, les organismes désirant soumettre un nouveau projet dans le cadre de l'un ou l'autre des volets du PAAR sont priés de communiquer avec le SCN à [email protected] .

Liens connexes :

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Source : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 367 990-1882, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]