Un premier emploi pour toi! - Québec donne aux jeunes diplômés les moyens d'entrer sur le marché du travail

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Dans un contexte où, en raison du manque d'expérience, plusieurs jeunes diplômés peinent à décrocher un premier emploi, alors même que les entreprises font face à des besoins criants de main-d'œuvre, le gouvernement du Québec lance la mesure Un premier emploi pour toi!.

Cette initiative pragmatique et agile répondra concrètement aux nouvelles réalités du marché du travail, soutiendra la relève québécoise et créera un véritable pont entre les employeurs et la nouvelle génération de travailleuses et travailleurs. Le gouvernement du Québec contribue ainsi à atténuer le paradoxe du « pas d'emploi sans expérience, pas d'expérience sans emploi » en donnant aux jeunes les moyens de bâtir leur avenir, tout en aidant les entreprises à attirer et à former la relève dont elles ont besoin pour demeurer compétitives.

La mesure offre aux employeurs, principalement aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux organismes à but non lucratif, un soutien financier pour l'embauche d'un jeune diplômé grâce à une subvention salariale pouvant atteindre 16 semaines. Elle prévoit également un accompagnement personnalisé offert par des organismes spécialisés en employabilité afin de favoriser l'intégration et le maintien en emploi. Au besoin, la mesure permettra aussi de rembourser les honoraires d'une personne accompagnant le nouvel employé.

Un premier emploi pour toi! s'adresse aux personnes de 16 à 30 ans diplômées entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2026. Elles doivent être à la recherche active d'un emploi dans leur domaine d'études. Les diplômes admissibles sont les suivants :

un diplôme ou une attestation d'études en formation professionnelle;

un diplôme ou une attestation d'études collégiales en formation technique;

un baccalauréat ou un certificat universitaire de premier cycle.

Pour s'inscrire

Une lettre d'admissibilité est nécessaire pour participer à ce programme. Pour l'obtenir, les diplômés intéressés peuvent se présenter au bureau de Services Québec de leur territoire pour rencontrer une agente ou un agent d'aide à l'emploi. Ils peuvent aussi consulter un organisme spécialisé en employabilité ou un carrefour jeunesse-emploi, où le personnel pourra les accompagner dans leurs démarches de recherche d'emploi et les diriger vers un bureau de Services Québec s'ils sont admissibles à la subvention salariale.

Quant aux employeurs qui souhaitent recruter un nouveau jeune diplômé, ils peuvent communiquer avec un bureau de Services Québec situé à proximité.

Citations

« Les jeunes font partie des premiers groupes touchés lorsque l'économie ralentit. Comme gouvernement, c'est notre rôle de leur fournir l'élan nécessaire pour qu'ils puissent non seulement faire leur place sur le marché du travail, mais aussi dans leur domaine d'études. Pour les employeurs, il s'agit d'un soutien majeur afin d'assurer la relève nécessaire pour faire face aux défis à venir. Cette mesure est agile et répond rapidement au contexte actuel de l'emploi chez les jeunes diplômés. Elle favorisera une plus grande stabilité sur le marché du travail et, par le fait même, contribuera à la productivité économique. Tout le monde en sortira gagnant, car nos jeunes sont aussi les bâtisseurs de l'avenir du Québec! »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Commencer sa carrière, c'est une étape déterminante dans la vie d'un jeune. Trop souvent, le manque d'expérience devient un obstacle au moment même où ils sont prêts à contribuer et à se dépasser. Avec Un premier emploi pour toi!, nous envoyons un message clair à notre relève : nous croyons en votre potentiel. Offrir une première occasion concrète dans leur domaine, c'est permettre à davantage de jeunes de gagner en confiance, de découvrir leur place et d'avancer avec motivation vers les prochaines étapes de leur parcours. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Dans un marché du travail en pleine transformation, les jeunes diplômés sont trop souvent les premiers à absorber le choc. En soutenant à la fois les jeunes diplômés et les employeurs qui les accueillent, cette mesure crée les conditions d'une intégration durable en emploi. Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec salue cette initiative et encourage le gouvernement à en faire une priorité durable. »

Pierre Graff, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

« Dans un contexte où les jeunes font face à une montée de la précarité et à une raréfaction des emplois d'entrée, cette mesure envoie un signal fort : aucune génération ne doit être laissée sur le banc. Les premières expériences professionnelles sont déterminantes pour toute une trajectoire de vie. Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec sera pleinement mobilisé, partout sur le territoire, pour faire de cette initiative un véritable tremplin vers des emplois durables et qualifiants. »

Rudy Humbert, président-directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

« Le Collectif autonome des carrefours jeunesse-emploi du Québec voit d'un bon œil la mise en place de la mesure Un premier emploi pour toi!. Nos membres et leurs professionnels travailleront en partenariat avec Services Québec et mettront à profit leurs réseaux et leur expertise dans l'accompagnement et le maintien en emploi des nouveaux jeunes diplômés. Ensemble, nous soutenons les jeunes, qui sont les fers de lance du Québec de demain. »

Nathalie Viel, représentante du Collectif au Forum national des ressources externes

Faits saillants

Au Québec, en 2025, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 29 ans se situait à 8,2 %, tandis que la moyenne était de 5,6 %. Le Québec est la province affichant le plus faible taux de chômage chez les jeunes, la moyenne canadienne étant de 11,2 %.

Le coût de cette initiative pourrait s'élever à 10 millions de dollars. Elle est financée par le Fonds de développement du marché du travail et couvre la période allant jusqu'au 31 mars 2027.

La subvention salariale peut atteindre 50 % du salaire brut, jusqu'à concurrence du salaire minimum. Le taux de la subvention peut atteindre 100 % du salaire si l'employeur est un organisme à but non lucratif, jusqu'à concurrence du salaire minimum.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source: Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]