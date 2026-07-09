Plus de 6,7 M$ pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans l'industrie minière

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, annonce la mise en place d'un programme de formation de courte durée permettant à des employés des entreprises participantes d'obtenir un diplôme d'études professionnelles en extraction de minerai. Ce programme représente un investissement de plus de 6,7 millions de dollars.

Cinq entreprises minières de l'Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine participent à cette initiative. Celle-ci est mise en place par le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines, en collaboration avec le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Les premières cohortes ont été accueillies en avril dernier.

Citations

« Cet investissement permettra d'assurer une formation arrimée aux exigences du marché du travail grâce à la collaboration des entreprises. Cette approche favorisera une intégration rapide en emploi et un encadrement spécialisé, tout en soutenant l'inclusion des personnes issues des communautés autochtones. Nous facilitons ainsi la qualification et l'intégration rapide des nouveaux employés et leur maintien en emploi dans les régions concernées. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La formation professionnelle joue un rôle essentiel dans le développement de nombreux secteurs économiques, et l'industrie minière n'y fait évidemment pas exception. De plus, elle permet aux élèves de développer les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier qui correspond à leurs aspirations, contribuant ainsi à bâtir le Québec de demain. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation et leader parlementaire adjointe du gouvernement

« Le lancement de cette formation, pour la première fois en format COUD, arrive à point pour soutenir le développement de notre secteur. Les besoins en main-d'œuvre pour le métier de mineur sont importants dans les régions ciblées et le seront davantage compte tenu des nombreux projets en cours, notamment dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques, mais également dans celui des métaux traditionnels du Québec. »

Suzie Therriault, directrice générale du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines

Faits saillants

Le ministère de l'Éducation finance cette initiative à la hauteur de 4 080 309 $ pour la formation de 105 élèves (ressources humaines, ressources matérielles, mobilier, appareillage et outillage).

L'investissement du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale s'élève à 2 704 048 $. Il est réalisé par l'entremise du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail. Ce programme favorise la formation du personnel déjà en poste, du personnel nouvellement embauché ainsi que de la relève.

Le programme d'études Extraction de minerai, offert par le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, est d'une durée 930 heures et permet d'alterner entre des périodes en classe et des stages en entreprise.

Selon les projections du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines et de l'Institut national des mines du Québec, les besoins de remplacement liés aux départs à la retraite représenteront un total de 1 078 postes à pourvoir d'ici 2028.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

x.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Cabinet du ministre de l'Emploi

Sources: Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, Tél. : 819 383-6625, Courriel : [email protected]; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]