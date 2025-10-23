Plus de recherche pour des soins de santé adaptés

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent l'attribution de 5 734 804 $ à Génome Québec en vue de permettre au Québec de contribuer à offrir, par la recherche en médecine de précision, de meilleurs soins de santé, plus personnalisés, à la population québécoise.

En collaboration avec le milieu de la recherche d'ici, cet investissement financera des activités de recherche dans le but de séquencer le génome de 17 720 personnes à travers le Québec. Le séquençage de génome est au cœur de la médecine de précision grâce, notamment, à l'analyse de l'ADN. En étudiant un grand nombre de génomes, les scientifiques peuvent mieux comprendre les différences génétiques au sein d'une même population, repérer des causes possibles de certaines maladies et, à terme, offrir des traitements plus efficaces et adaptés.

Ce projet s'intègre à une initiative pancanadienne menée par Génome Canada et qui vise à séquencer 100 000 génomes à travers le pays afin de bâtir une base de données représentative de la population canadienne.

« C'est une excellente nouvelle pour la recherche et pour la médecine de précision au Québec! Ces projets ont pour but de rendre la médecine plus personnalisée, préventive et efficace. L'exploitation des données génomiques devrait permettre de créer des médicaments innovants, toujours au profit de la population québécoise. Notre gouvernement est très fier d'y contribuer. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« En santé, la médecine de précision représente l'avenir. La participation de plusieurs chercheurs ainsi que d'établissements d'enseignement et d'organismes québécois à ces projets garantira des données génomiques de qualité et représentatives de la population du Québec au sein de la Bibliothèque génomique pancanadienne. De surcroît, la création de médicaments sur mesure contribuera à réduire les coûts de prise en charge de plusieurs pathologies dans nos hôpitaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Génome Québec remercie le gouvernement du Québec pour son appui renouvelé. Souvent méconnue du public, la génomique constitue, depuis vingt-cinq ans, un outil stratégique pour l'avenir de secteurs clés comme la santé, le bioalimentaire, l'environnement et la foresterie. Les données issues des cohortes soutenues au Québec contribueront également à nourrir l'intelligence artificielle, ouvrant la voie à une meilleure prévention, à un diagnostic plus précis et à des traitements mieux ciblés. Grâce à cet appui, le Québec s'impose parmi les leaders mondiaux de la médecine de demain. »

Josette-Renée Landry, présidente-directrice générale de Génome Québec

Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l'excellence de la recherche en génomique, son intégration et sa démocratisation. L'organisme contribue également au développement social et durable du Québec ainsi qu'à son rayonnement.

L'investissement annoncé sera octroyé sur quatre ans et appuiera la réalisation de quatre projets (le détail est présenté en annexe). Il a aussi permis de récolter auprès du gouvernement fédéral et d'autres partenaires un montant de 25 millions de dollars pour le financement des activités de chercheuses et de chercheurs québécois réalisées ici, au bénéfice de la santé de la population québécoise.

En 2025, Génome Canada a lancé l'Initiative canadienne de soins de santé de précision (ICSP), assortie d'un investissement de 81 millions de dollars du gouvernement du Canada avec un investissement total de 200 millions de dollars anticipés, y compris un cofinancement de partenaires de l'industrie, du milieu universitaire et du secteur public.

L'ICSP vise à construire une base de données publique en génomique qui sera représentative de la population canadienne. Elle a pour objectifs d'améliorer les possibilités de soins de santé, de stimuler la croissance économique ainsi que de renforcer la sécurité en matière de santé et la souveraineté des données, le tout pour des soins plus personnalisés, préventifs et abordables. Elle amplifiera, en outre, l'avantage concurrentiel du Canada dans le climat très compétitif du secteur de l'innovation en santé.

Annexe - Détail des projets

Banque de données pédiatriques phénotypiques longitudinales sur les résultats des thérapies médicales et médicamenteuses

Dirigé par la docteure Maja Krajinovic, ce projet apportera une composante pédiatrique à la Bibliothèque génomique pancanadienne, en tirant parti des ressources existantes du Réseau canadien de pharmacogénomique pour l'innocuité des médicaments.

En tout, le génome de 1 200 enfants ayant souffert de réactions indésirables graves à des médicaments sera séquencé au Québec.

Les données générées seront analysées afin d'identifier des biomarqueurs prédictifs de ces effets indésirables observés chez les enfants sous traitement oncologique.

Elles permettront par la suite au Réseau d'élargir ses recherches à d'autres médicaments et de les rendre ainsi plus sûrs pour les enfants.

Données génomiques probantes pour la santé de précision en ce qui concerne certaines maladies chroniques chez les personnes noires au Canada

Ce projet, mené par la docteure Loydie Jerome-Majewska, a pour but de séquencer 10 000 génomes de personnes noires au Canada, en mettant l'accent sur les phénotypes cliniques de l'hypertension, du diabète à l'âge adulte et du cancer du sein triple négatif.

Les personnes d'ascendance africaine sont sous-représentées dans les bases de données génomiques.

Cela limite la capacité à identifier des variants génétiques actionnables et empêche les populations noires de bénéficier pleinement des avancées en médecine de précision.

Ce projet permettra d'améliorer la capacité à prédire, à prévenir et à gérer ces conditions et contribuera ainsi à susciter des résultats équitables en matière de santé.

Élargir l'utilisation de la génomique pour décoder les maladies rares : Care4Rare EXPAND

Ce projet du docteur Jacques Michaud vise la constitution d'un ensemble de données sur les maladies rares.

Il générera un actif génomique diversifié de 17 650 groupes de données provenant de 7 150 familles atteintes d'une maladie rare.

L'équipe de recherche prévoit un rendement diagnostique de 30 à 35 %.

Cela mettra fin à une odyssée diagnostique pour de nombreuses familles.

Initiative NeuroGénomique : cohorte axée sur les troubles neurologiques

Réalisé par les docteurs Ziv Gan-Or et Martine Tétreault, ce projet a pour objectif de cartographier la contribution génétique aux troubles neurologiques.

Il permettra de séquencer des échantillons génomiques de 8 700 personnes.

Cette cohorte diversifiée enrichira les connaissances sur les troubles rares et liés au vieillissement.

Il contribuera à l'objectif plus vaste de Génome Canada de 100 000 échantillons à l'échelle nationale.

