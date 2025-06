Plus de 3,4 M$ pour améliorer les services de la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste

SAINT-JEAN-BAPTISTE, QC, le 2 juin 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le député de Borduas, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et Leader parlementaire du gouvernement, M. Simon Jolin-Barrette, la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, ainsi qu'Investissement Québec, annoncent un financement de 3 432 000 $ à la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste dans le cadre de l'initiative grand V. Ce soutien vise à améliorer les services offerts aux citoyens.

La Coopérative installera des compteurs intelligents de même qu'un réseau de communication sans fil sécurisé sur l'ensemble de son territoire de service de distribution d'électricité. Ce projet de 4,29 millions de dollars permettra aux citoyens membres de la Coopérative de réaliser des économies et d'agir collectivement pour une meilleure gestion de la pointe électrique en période hivernale. En outre, il contribuera à la modernisation de son réseau électrique.

Dans le contexte actuel de la transition énergétique, il est plus que jamais nécessaire de miser sur des projets comme celui de la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste, qui améliorent le bilan énergétique des Québécois.

« Le projet de la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste est une avancée majeure dans notre démarche collective pour accroître notre efficacité énergétique. Grâce à l'appui du gouvernement et à la vision de l'entreprise, les membres de la Coopérative pourront bénéficier d'équipements modernes, qui permettront notamment une meilleure gestion du réseau. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et Leader parlementaire du gouvernement

« La Coopérative sera le troisième distributeur d'électricité au Canada et le seul au Québec à déployer des compteurs de deuxième génération, équipés de fonctionnalités plus avancées. Les entreprises collectives jouent un rôle clé dans le développement socioéconomique de la Montérégie et de toutes nos régions. Je salue la vision et l'approche avant-gardiste de cette organisation unique et déterminée à suivre le courant de la transition énergétique de concert avec notre gouvernement. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« En assurant une distribution électrique fiable et durable, la Coopérative est centrée sur les besoins de ses membres et engagée dans la transition énergétique. Au fil des années, elle a su diversifier ses activités par le biais de projets d'énergie propre, tout en valorisant les ressources de son territoire dans le respect des communautés. C'est une grande fierté de pouvoir aider cette entreprise régionale à améliorer davantage l'efficacité énergétique de la collectivité! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Le déploiement de compteurs intelligents par la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste s'inscrit parfaitement dans l'objectif de productivité durable de l'initiative grand V, menée par Investissement Québec. Grâce à la collecte de données en temps réel, l'entreprise pourra réagir plus rapidement aux besoins du réseau et optimiser l'utilisation de l'énergie, au bénéfice de ses membres et des communautés. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Ce financement gouvernemental permettra à notre coopérative de déployer des compteurs intelligents et un réseau de communication sans fil sécurisé. Cela offrira à nos membres une meilleure maîtrise de leur consommation, des économies d'énergie, des services plus rapides, ainsi que l'accès à de nouvelles tarifications dynamiques et différenciées dans le temps. »

Michel Doyon, président du conseil d'administration de la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste

« Cet appui aidera la Coopérative à moderniser son réseau électrique pour le rendre plus fiable et prêt à soutenir la transition énergétique déjà en cours. Ce projet viendra renforcer l'efficacité énergétique et stimuler l'innovation, notamment par le déploiement de nouvelles solutions comme la visualisation des pannes sur une carte interactive et l'intégration de ressources énergétiques distribuées. Il permettra aussi d'assurer la durabilité de notre modèle coopératif au service de la collectivité. »

Damien M. Tholomier, directeur général de la Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste

Faits saillants :

La Coopérative d'électricité de Saint-Jean-Baptiste a été fondée en septembre 1944 et incorporée l'année suivante sous la Loi pour favoriser l'électrification des régions rurales du Québec par l'entremise de coopératives d'électricité.

a été fondée en septembre incorporée l'année suivante sous la Loi pour favoriser l'électrification des régions rurales du Québec par l'entremise de coopératives d'électricité. Elle compte parmi les onze distributeurs d'électricité au Québec et sert 5 800 membres au sein de 16 municipalités en Montérégie et en Estrie, couvrant un territoire de 470 km 2 .

. L'aide financière comprend un prêt de 1 287 000 $ issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et un autre de 2 145 000 $ d'Investissement Québec accordé dans le cadre de l'initiative grand V.

L'initiative grand V vise à stimuler les investissements et à accélérer le virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser la croissance des entreprises.

