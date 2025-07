Festivals et événements de la métropole 2025 - Plus de 3,6 M$ à la Cité des arts du cirque et à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 3 669 300 $ à la Cité des arts du cirque pour soutenir la tenue du festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE ainsi que l'ensemble de sa programmation annuelle.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Parmi la programmation diversifiée de la Cité des arts du cirque, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est assurément un événement clé. Pendant 10 jours, soit jusqu'au 13 juillet, ce rendez-vous animera la métropole grâce à des spectacles et à des performances en salle et en plein air. Le volet professionnel du festival, soit le Marché international de cirque contemporain, contribue, de son côté, au rayonnement des artistes d'ici en leur offrant d'extraordinaires occasions de développer leur réseau.

Citations :

« MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est le festival idéal pour découvrir les propositions diversifiées des artistes du cirque, avec son programme éclectique qui s'inscrit dans divers lieux de diffusion montréalais. Je remercie l'organisation pour cette occasion exceptionnelle d'apprécier des spectacles hauts en couleur, dont l'envergure témoigne de la vivacité de notre culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivités de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE font vivre et animent notre centre-ville, le Quartier des spectacles et le Quartier latin. Notre métropole est la capitale de l'art circassien, et ce festival en fait la renommée. Ce sont d'importantes retombées pour Montréal, tant du côté culturel que sur le plan touristique ou économique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, avec sa programmation éclatée qui émerveille le public et met en lumière le talent exceptionnel des artistes d'ici. Cet événement fait rayonner le Québec à l'international comme destination touristique de choix, tout en offrant aux visiteurs des moments uniques, empreints de créativité et de fierté pour tout notre savoir-faire artistique, athlétique et événementiel. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à la Cité des arts du cirque 2 803 300 $ par le biais du programme Soutien à la mission pour appuyer l'ensemble de ses activités, incluant ce festival.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à la Cité des arts du cirque 2 803 300 $ par le biais du programme Soutien à la mission pour appuyer l'ensemble de ses activités, incluant ce festival. Le ministère de la Culture et des Communications soutient le volet professionnel de l'événement, soit le Marché international de cirque contemporain, grâce à une aide de 50 000 $ découlant du programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde 316 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la présentation de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE.

