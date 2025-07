Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 2 000 000 $ accordé au Festival Juste pour rire Montréal

QUÉBEC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 898 000 $ au Festival Juste pour rire Montréal, qui se déroule jusqu'au 27 juillet 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Grand rendez-vous humoristique, le Festival Juste pour rire Montréal présente une programmation des plus divertissantes et rassembleuses. Plus de 250 artistes monteront sur scène pour faire rire la foule réunie pour l'occasion.

Citations :

« Les festivals et les événements touristiques sont de puissants moteurs économiques. Ils font vibrer la métropole, remplissent les hôtels, animent les commerces et attirent des milliers de visiteurs. Juste pour rire est bien plus qu'un rendez-vous avec nos humoristes : c'est une invitation à explorer nos attraits, à prolonger notre séjour et à mettre le cap sur nos régions. Quand Montréal rayonne, c'est tout le Québec qui en profite. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Juste pour rire Montréal réunit des milliers de spectateurs en quête d'humour et de divertissement. La place des Festivals s'anime au rythme de cette foule enthousiaste venue de partout. Reconnu à l'échelle internationale, cet événement contribue au rayonnement de la métropole en la positionnant comme une ville humoristique et festive d'avant-plan. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival Juste pour rire Montréal est une vitrine exceptionnelle pour les artisans de l'humour qui y participent. Il contribue également à accroître la circulation des créations québécoises. J'invite tous les festivaliers à profiter des nombreux spectacles et à déambuler dans les rues de Montréal pour y découvrir les prestations colorées qui s'y déroulent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie 1 000 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Juste pour rire Montréal en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, verse un montant de 398 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

