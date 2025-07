Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 470 000 $ accordé au festival OFF-JPR

QUÉBEC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 469 000 $ au festival OFF-JPR, qui se déroule jusqu'au 27 juillet 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement humoristique promet de faire vivre une expérience inoubliable à tous les spectateurs. Monologue comique, improvisation ou théâtre comique, ce festival offre de tout pour faire rire le public avec des numéros d'artistes de la relève ou de renommée.

Citations :

« Chaque été, le Festival Juste pour rire transforme le centre-ville de Montréal en un véritable carrefour pour de nombreux humoristes d'ici et de l'étranger qui rivalisent d'imagination et d'inventivité pour nous faire rire. Je me réjouis du soutien accordé par notre gouvernement à cette vitrine exceptionnelle qui met en lumière le talent des artistes participants. Cet appui contribue à accroître l'essor du milieu québécois de l'humour sur les marchés internationaux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« J'invite les visiteurs et la population à profiter pleinement de cet événement pour apprécier tout le savoir-faire de nos humoristes tant émergents que professionnels. L'art de l'humour rassemble et permet aux touristes de découvrir notre culture. Le festival OFF-JPR représente aussi une belle occasion d'explorer la métropole vibrante qu'est Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ce festival fait partie des événements qui dynamisent et font vivre notre métropole. Il contribue ainsi à son développement économique, touristique et culturel. Je vous encourage à y participer en grand nombre pour soutenir nos humoristes tout en profitant de la saison estivale à Montréal. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 398 000 $ au Festival Juste pour rire par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 71 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

