Plus de 1,8 M$ pour développer l'offre touristique de Sainte-Luce

SAINTE-LUCE, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale au Tourisme, Mme Amélie Dionne, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et en compagnie de Mme Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a annoncé un appui financier de 1 865 800 $ à la municipalité de Sainte-Luce. Cette contribution permettra de soutenir la réalisation d'un projet de mise en valeur de l'histoire de la localité et d'un espace public comprenant le quai de l'Anse-aux-Coques et la cour arrière de l'église historique du village, qui jouit d'un accès privilégié au fleuve.

Plus précisément, le projet consiste :

à créer une œuvre multimédia, projetée sur le mur de l'église, qui relatera le drame du naufrage de l' Empress of Ireland durant l'été;

durant l'été; à réaménager le quai de l'Anse-aux-Coques en y ajoutant des plateformes évoquant des goélettes accessibles à la population et l'invitant à s'asseoir pour contempler le fleuve;

à aménager une place publique avec une sculpture évoquant les grandes marées, des balançoires et une grande table à pique-nique accessible toute l'année;

à concevoir un volet d'éducation et de sensibilisation à travers des panneaux d'interprétation présentant le naufrage et de l'information sur les changements climatiques et l'érosion des berges en partenariat avec la Chaire de recherche en géoscience côtière de l'Université du Québec à Rimouski .

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région Bas-Saint-Laurent. Selon les données les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution économique des secteurs associés au tourisme s'y élevait à plus de 210 millions de dollars en 2021.

« Le tourisme est un levier économique essentiel pour toutes nos régions, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Ici, plus de 500 entreprises et près de 5 900 emplois dépendent de ce secteur. Les sondages récents montrent que plus de la moitié de la population québécoise passera ses vacances au Québec. Une fois de plus, le Bas-Saint-Laurent s'impose comme une destination privilégiée. En raison de cet engouement, notre gouvernement doit être présent et continuer à investir dans des projets significatifs qui contribueront à ce que la région prospère et reste une destination de choix pour les visiteurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis de cet investissement gouvernemental dans notre région, qui a un potentiel touristique énorme, pour y développer davantage l'offre. Avec la beauté de ses paysages et de ses attraits, le Bas-Saint-Laurent gagne à être découvert et redécouvert, et c'est avec des projets comme celui-ci, porté par la municipalité de Sainte-Luce, que nous réussirons à attirer encore plus de visiteurs et à accroître davantage la profitabilité de ce secteur économique. »

Maité Blanchette Vézina, députée de Rimouski, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La municipalité de Sainte-Luce est l'un des joyaux du Bas-Saint-Laurent. La beauté du village, sa proximité avec le fleuve et son histoire en font une destination de premier plan. Ce projet viendra bonifier l'offre d'activités touristiques proposées aux visiteurs, ce qui dynamisera l'économie locale. Je salue la volonté de la municipalité de mettre en valeur ses atouts, au bénéfice de tous. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale au Tourisme

« C'est avec une grande fierté que nous annonçons la concrétisation du projet Sainte-Luce-sur-Mer racontée par le fleuve. Ce sera une attraction novatrice, quatre saisons, qui valorisera le patrimoine architectural, maritime et naturel de Sainte-Luce. De plus, nous nous positionnerons comme un pôle d'attraction et de sensibilisation aux enjeux de l'érosion des berges, des grandes marées et des changements climatiques; une première en Amérique du Nord. Il entraînera des retombées économiques et scientifiques importantes autant pour Sainte-Luce que pour toute la région. »

Micheline Barriault, mairesse de la Municipalité de Sainte-Luce

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

Depuis la création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. La ministre Proulx a annoncé récemment que 25 millions additionnels sont disponibles pour 2024-2025, portant l'enveloppe globale à 294 millions. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 628 millions de dollars.

création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. La ministre Proulx a annoncé récemment que 25 millions additionnels sont disponibles pour 2024-2025, portant l'enveloppe globale à 294 millions. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 628 millions de dollars. Les objectifs du PARIT sont les suivants : Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.



