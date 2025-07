Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 215 000 $ est accordé au festival La Noce

QUÉBEC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 216 000 $ au festival La Noce, qui se déroule jusqu'au 5 juillet 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement accueille une quarantaine d'artistes qui animeront la foule et se produiront devant des programmateurs et des diffuseurs de l'industrie musicale d'ici et d'ailleurs. Pendant trois jours consécutifs, les personnes participantes pourront se divertir et apprécier divers sons musicaux dans une ambiance festive et rassembleuse.

Citations :

« Pilier du développement culturel de la région, le festival La Noce est une tradition unique qui fait la fierté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaque année, des gens de partout au Québec s'y rassemblent pour assister à une programmation qui allie tous les styles de musique. Je vous invite à prendre part aux festivités de l'édition 2025, qui s'annoncent électrisantes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le festival La Noce est un rendez-vous estival à ne pas manquer au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui célèbre la musique dans une ambiance des plus divertissantes et chaleureuses. Il représente une belle occasion de découvrir les attraits touristiques et culturels de la région tout en savourant des spectacles mémorables présentés par des artistes talentueux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le festival La Noce est un incontournable pour la population de Saguenay et les visiteurs qui s'y rendent pour l'occasion. Quelle joie de voir ce festival revenir encore une fois cette année avec une programmation des plus exaltantes! Je vous encourage à participer pleinement à cet événement et à profiter de l'occasion pour découvrir les magnifiques paysages et atouts touristiques de la région. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 120 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 74 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de la Culture et des Communications verse un montant de 22 000 $ en vertu du volet 2 du programme Appui aux initiatives internationales.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Société de développement des entreprises culturelles :

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère de la Culture et des Communications :

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]