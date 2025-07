Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 1 500 000 $ est accordé au Festival d'été de Québec

QUÉBEC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 1 400 000 $ au Festival d'été de Québec, qui se déroule jusqu'au 13 juillet 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'expérience musicale du Festival d'été de Québec est de retour avec une programmation exaltante et festive. Plus de 150 artistes émergents et internationaux d'une variété de genres musicaux animeront les scènes de ce festival pendant 11 jours consécutifs. Des activités familiales sont également prévues avec le Petit FEQ pour divertir les festivaliers de tous les âges.

Citations :

« Chaque année, grâce au Festival d'été de Québec, les plaines d'Abraham deviennent un lieu de rassemblement où des gens de partout viennent célébrer la musique. Avec des artistes d'ici et d'ailleurs ainsi qu'une programmation aux divers styles musicaux, cet événement majeur met en lumière la richesse culturelle du Québec tout en générant d'importantes retombées pour la Capitale-Nationale. J'invite toutes celles et tous ceux qui y prendront part à profiter de cette ambiance unique et à découvrir tout ce que Québec et sa région ont à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Plus d'un million de spectateurs foulent le sol des plaines d'Abraham chaque année à l'occasion du célèbre Festival d'été de Québec. Dans une programmation partagée entre des vedettes internationales et des artistes de la relève, cet événement présente plus de 150 spectacles qui savent plaire à un public varié. Je me réjouis du soutien gouvernemental accordé à ce rassemblement phare de la culture québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les spectacles et les activités du Festival d'été de Québec nous font vivre, année après année, des émotions fortes et témoignent de cette effervescence culturelle qui anime la région. Profitons de cet événement incontournable pour nous divertir et découvrir les nombreux attraits de la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 400 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X Linkedin YouTube

Société de développement des entreprises culturelles :

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]