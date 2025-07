Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Un soutien de 40 000 $ pour deux festivals de la région de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, sont heureux d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, une aide financière de 40 000 $ visant à soutenir des festivals de la région qui se tiendront dans le courant de l'été.

Cette aide financière se répartit comme suit :

Festival Eau Grand Air : 25 000 $;

Vieux-Quai en fête : 15 000 $.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir plus de 290 événements partout au Québec, qui donnent lieu à quelque 24 millions de jours de participation. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec et stimulent ainsi les économies locale et régionale.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir ces festivals et événements touristiques qui promeuvent le Québec comme destination par excellence! En permettant aux visiteurs de vivre des expériences uniques, ils dynamisent nos régions et produisent des retombées économiques et touristiques significatives dans nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureuse de confirmer avec mes collègues un soutien financier de 40 000 $ pour deux événements d'importance qui se dérouleront dans notre région. Ces festivals contribuent à bonifier notre offre touristique et à faire de la Côte-Nord une destination de choix. En plus d'enrichir la vie culturelle, ils engendrent des répercussions économiques positives pour l'ensemble de la communauté. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'industrie touristique est un moteur économique important dans notre région, et les festivals et événements touristiques y contribuent grandement. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de participer au succès de ces rendez-vous festifs et rassembleurs. Bravo aux équipes organisatrices et aux bénévoles, qui les orchestrent de main de maître pour le plus grand bonheur d'un public déjà conquis! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique de ce programme doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

