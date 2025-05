Plan montagnes - La ministre Caroline Proulx annonce une somme de 460 000 $ pour favoriser un tourisme de montagne durable et accessible en Gaspésie

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce le versement de 460 234 $ pour soutenir la réalisation de onze projets sélectionnés dans le cadre du Plan montagnes déployé en Gaspésie. Cette aide financière contribuera à répondre aux défis du tourisme de montagne, tout en favorisant l'accessibilité et la résilience de l'offre régionale dans une perspective de développement durable.

Plusieurs communautés de montagne au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'une seule forme de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée. Les changements climatiques, la courte saison touristique et la fragilité croissante des entreprises dépendant fortement d'une seule activité saisonnière bousculent les modèles d'affaires.

Pour mieux répondre à ces défis et renforcer la vitalité durable de ces communautés en Gaspésie, un montant de 810 901 $ a été mis à la disposition de Tourisme Gaspésie afin de mettre en œuvre un plan montagnes pour la région.

Les projets retenus (voir annexe) ont été sélectionnés dans le cadre du volet 2 - En mode action du Plan montagnes à la suite d'un processus rigoureux basé sur les besoins de la région et les priorités établies lors de consultations menées en 2023. Les objectifs sont de soutenir les entreprises dans la diversification de leur offre, d'améliorer l'accessibilité aux activités de montagne pour tous les publics et de favoriser des aménagements durables face aux changements climatiques.

Citations :

« Le tourisme est un secteur clé pour la croissance de notre économie, et notre gouvernement s'assure, parmi ses priorités, de soutenir adéquatement son essor dans toutes les régions du Québec. Le tourisme quatre saisons s'impose de plus en plus dans le contexte de changements climatiques. La mise en place de ce type de plan s'inscrit dans notre volonté d'accroître la vitalité de l'écosystème d'entreprises et des communautés qui gravitent autour du tourisme de montagne au Québec pour permettre une diversification des activités tout au long de l'année. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'aide financière de notre gouvernement démontre que nous sommes présents pour appuyer des projets qui ont des retombées bénéfiques pour la population, tout en contribuant au dynamisme des régions du Québec. La Gaspésie est reconnue pour ses magnifiques paysages montagneux. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir ces onze projets, qui rendront ce territoire encore plus accessible et attrayant. Félicitations à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte afin de concrétiser ces belles initiatives! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le tourisme de montagne est un atout pour la Gaspésie, et il est très important pour notre gouvernement de soutenir sa résilience afin que les retombées continuent de bénéficier aux communautés locales. Ces projets démontrent qu'appuyer un tourisme durable, c'est investir dans l'avenir de notre région. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Grâce au soutien financier accordé pour ces projets, notre gouvernement et nos partenaires font la démonstration qu'il est possible de développer en montagne une offre quatre saisons qui répond aux besoins autant des visiteurs que des Gaspésiens. Ainsi, nos montagnes demeureront vivantes, été comme hiver, au bénéfice de l'ensemble de notre population. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« C'est une excellente nouvelle pour notre monde! En soutenant des projets comme la navette touristique vers le site du Mont-Saint-Joseph, une nouvelle voie d'escalade dans la MRC de Bonaventure ou encore une pente-école à la station touristique Pin Rouge, on mise sur du concret pour rendre nos montagnes plus accessibles, diversifier les activités et soutenir nos communautés tout au long de l'année. Je suis fière de voir des initiatives de chez nous recevoir l'appui qu'elles méritent. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire du ministre de la Santé

« Tourisme Gaspésie est fière de soutenir des projets porteurs qui favorisent l'accessibilité du plein air en Gaspésie et qui misent sur des aménagements durables. Grâce au Plan montagnes, nous avons l'occasion d'appuyer des entreprises engagées et de contribuer à la pérennité de notre offre de tourisme de montagne, essentielle à l'attractivité et à la résilience de la région.»

Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie

Faits saillants :

L'appel à projets est un des trois volets du Plan montagnes de la Gaspésie. Il s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la vitalité économique de la région par le tourisme durable.

Les sommes allouées aux plans montagnes proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions de dollars) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions de dollars).

Plan montagnes Circonscription de Gaspé Coop Accès Chic-Chocs Développement de nouveaux sous-bois sur le site communautaire du mont du Porphyre pour les activités de ski hors-piste 25 000 $ Coop Accès Chic-Chocs Développement de nouveaux sous-bois sur le site communautaire de Marsoui pour les activités de ski hors-piste 40 000 $ Chic-Chac Agrandissement du domaine skiable du mont York par l'aménagement de nouvelles pistes 48 000 $ Cap Castor ski hors-piste Aménagement de nouveaux sous-bois et de sentiers de randonnée pédestre sur le site de l'entreprise à Sainte-Anne-des-Monts 8 097 $ Bloc de l'Est Aménagement de trois voies d'escalade dans la MRC du Rocher-Percé 22 000 $ Événements Gaspésia Aménagement de sentiers multiusages, notamment pour le vélo de montagne, et quatre saisons pour le projet Percé 360 49 000 $ Centre de ski Mont-Béchervaise Aménagement de deux sentiers de randonnée pédestre et de course à pied 75 000 $ Circonscription de Bonaventure Ville de Carleton-sur-Mer Consolidation de la navette touristique vers le site du Mont-Saint-Joseph 42 000 $ Bloc de l'Est Aménagement d'une voie d'escalade dans la MRC de Bonaventure 25 000 $ Parc régional Petite-Cascapédia Construction d'une pente-école à la station touristique Pin Rouge 75 000 $ Circonscription de Matane-Matapédia MRC de La Matapédia Implantation d'aménagements conçus pour les familles au parc régional du Lac-Matapédia 51 137 $ Total

460 234 $

