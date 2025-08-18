/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant une infrastructure culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean/

QUÉBEC, le 15 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant une infrastructure culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La mairesse de la Ville de Saguenay, Mme Julie Dufour, sera également présente.

Date : Lundi 18 août 2025



Heure : 13 h 15



Lieu : Chicoutimi*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant midi le 18 août 2025, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]