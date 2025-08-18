Patrimoine culturel québécois - Québec accorde 2 M$ pour la réfection de La Pulperie de Chicoutimi

CHICOUTIMI, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 2 M$ pour soutenir la réalisation de travaux urgents de mise aux normes et de restauration à La Pulperie de Chicoutimi. Cela permettra à l'institution muséale de respecter les normes exigées pour le maintien de son agrément et d'assurer l'intégrité de l'immeuble protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Plus précisément, les travaux visent la mise aux normes électriques, le renouvellement des systèmes de contrôle et de climatisation, l'étanchéisation de murs ainsi que la restauration de portes, fenêtres et maçonnerie du bâtiment 1921. Ce dernier est une infrastructure industrielle à l'architecture néo-hollandaise unique et fait partie du site patrimonial classé de La Pulperie de Chicoutimi.

« Avec ce soutien, notre gouvernement affirme son engagement fort envers le patrimoine culturel québécois en misant sur une approche doublement bénéfique. D'une part, nous investissons dans une infrastructure muséale de qualité; d'autre part, nous appuyons les projets permettant de trouver des vocations pérennes pour les bâtiments patrimoniaux. C'est une excellente nouvelle! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La Pulperie a marqué une bonne partie de l'histoire de Chicoutimi et se veut un lieu identitaire important pour les gens de Chicoutimi et, plus largement, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis heureuse que notre gouvernement contribue à préserver et à valoriser les précieuses collections de notre musée régional, garantissant ainsi leur transmission aux générations futures. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« La Ville de Saguenay est fière de contribuer à hauteur de 500 000 $ à ce projet qui témoigne de l'importance de La Pulperie dans le paysage culturel de Saguenay. En investissant dans la préservation de cet édifice emblématique, nous assurons non seulement la pérennité de notre patrimoine, mais également notre identité collective. Ensemble, nous veillons à transmettre aux futures générations l'histoire et la richesse de notre région. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay

« Je tiens sincèrement à remercier le gouvernement du Québec pour ce précieux soutien financier, qui nous permettra de réaliser plusieurs travaux urgents dans le bâtiment 1921. Il s'agit d'une première étape essentielle dans la mise en œuvre des interventions prioritaires à La Pulperie. Grâce à cet appui, nous pourrons continuer à offrir au public des expositions et des activités culturelles d'une grande qualité, au sein d'une infrastructure muséale préservée et mise en valeur. »

Jacques Fortin, directeur général de La Pulperie

L'agrément des institutions muséales québécoises garantit à la population l'accès à un établissement d'intérêt public de qualité.

La Pulperie, parce qu'elle est une institution muséale agréée, doit respecter certaines conditions de conservation et d'exposition de sa collection. Par ailleurs, en tant que propriétaire d'un bien patrimonial classé, elle doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien.

