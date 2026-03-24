Neuf nouvelles écoles offriront le programme d'AgrÉcoles pour que nos jeunes découvrent l'agriculture

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renforce ses actions pour faire découvrir aux jeunes le secteur agroalimentaire et encourager ainsi la relève qui assurera l'avenir de notre agriculture. En soutenant l'organisme AgrÉcoles, qui accompagne les écoles primaires dans l'intégration de thèmes agricoles et alimentaires au parcours scolaire, le Québec souhaite sensibiliser, dès le plus jeune âge, à l'importance stratégique de ce secteur.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, et la ministre de l'Éducation, Mme Sonia LeBel, confirment une aide financière de plus de 1,5 million de dollars à l'organisme.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mieux faire connaître les métiers et les réalités du secteur ainsi que de favoriser l'émergence d'une relève forte partout au Québec. Le gouvernement appuie cette initiative depuis 2019. Ce soutien permet aujourd'hui d'accompagner 45 écoles primaires québécoises, y compris les 9 nouvelles écoles, et de déployer plus de 80 activités pédagogiques prêtes à l'emploi. Au total, plus de 9 500 élèves bénéficieront des activités issues du programme d'AgrÉcoles.

Citations

« Avec cette annonce, on donne suite à notre engagement électoral de 2022, et on réaffirme que la préparation de la relève du secteur agroalimentaire est une priorité pour notre gouvernement. Sans relève, il n'y a pas d'agriculture. On veut que les jeunes comprennent tôt que, derrière un simple verre de lait ou les œufs qu'ils mangent au déjeuner, il y a le travail essentiel de toute une chaîne de producteurs et de transformateurs. Ce soutien additionnel à AgrÉcoles permettra à encore plus d'élèves, en milieu urbain comme en milieu rural, de découvrir concrètement la réalité du parcours de la ferme à l'assiette, et d'être sensibilisés à l'importance d'une alimentation locale et de notre autonomie alimentaire. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En apprenant d'où viennent les aliments qu'ils consomment et en comprenant le travail nécessaire pour les amener jusqu'à nos tables, les élèves découvrent le monde de l'agriculture et appliquent ainsi concrètement plusieurs notions vues en classe. C'est une manière simple et efficace de donner du sens aux apprentissages des jeunes et d'éveiller leur intérêt pour le monde qui les entoure. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Toute l'équipe d'AgrÉcoles est profondément touchée de constater les retombées positives et concrètes de ses actions auprès de milliers d'enfants québécois. Plus que jamais, les jeunes ont besoin de vivre des expériences enracinées, qui les reconnectent au monde réel. En soutenant les milieux scolaires dans l'implantation de programmes pédagogiques durables, AgrÉcoles répond à un besoin essentiel. Nous sommes sincèrement reconnaissants que notre mission soit reconnue et appuyée par le gouvernement. »

Julia Grenier, directrice générale d'AgrÉcoles

Faits saillants

Une somme maximale de 1 598 000 $ est octroyée à l'organisme AgrÉcoles pour lui permettre de poursuivre le déploiement de son programme éducatif, L'agroalimentaire s'invite à l'école, dans neuf écoles primaires supplémentaires. Ce programme offre des activités d'apprentissage qui touchent notamment le jardinage, l'agriculture locale et la saine alimentation.

Les neuf nouvelles écoles primaires sont : École Chanoine-Joseph-Théorêt, Montréal; École Saint-Gabriel-Lalemant, Montréal; École des Trois-Sources, Saint-Basile; École internationale de Saint-Sacrement, Québec; École du Boisé-des-Prés, Rimouski; École Saint-Jean, Granby; École de la Récolte, Saint-Jacques.

Grâce à l'aide financière gouvernementale, AgrÉcoles continuera d'aider les équipes-écoles à implanter, de manière durable et innovante, un projet éducatif agroalimentaire complet. Les élèves, de la maternelle à la sixième année du primaire, auront la chance d'intégrer dans leur quotidien des notions telles que le jardinage, le compostage, la saine alimentation, l'environnement et l'achat local, en plus d'aller à la rencontre de producteurs locaux.

Depuis 2019, l'organisme a reçu près de 6 millions de dollars du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Éducation.

AgrÉcoles poursuivra son accompagnement auprès des 45 écoles qui forment les 4 premières cohortes du programme.

Lien connexe

agrecoles.com

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, Cell. : 819 383-6625, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]