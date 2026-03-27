Vision économique du Québec - Québec soutient la croissance de Jefo : un projet majeur pour l'économie du Québec

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Afin de répondre au nouveau contexte mondial et de développer l'expertise d'ici, le gouvernement du Québec et Investissement Québec annoncent leur appui à l'entreprise familiale Jefo, spécialisée dans la nutrition animale depuis 1982, afin de soutenir l'expansion de ses activités à Saint-Hyacinthe. Ce soutien s'inscrit directement dans la vision économique du gouvernement, qui est axée sur la diversification des marchés et l'accélération de la croissance des entreprises.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, et la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy en ont fait l'annonce aujourd'hui.

D'une valeur de 256,4 millions de dollars, le projet prévoit l'ajout de nouvelles chaînes de production, la création d'un centre de recherche sur la volaille et la construction d'une usine qui multipliera de plus de cinq fois la production d'additifs pour animaux de ferme. Il créera 150 nouveaux emplois dans la région et contribuera à renforcer le savoir-faire québécois en agroalimentaire. L'entreprise qui exporte déjà ses produits dans 80 pays s'illustrera encore plus parmi les leaders mondiaux de la nutrition animale.

Pour appuyer la réalisation de ce projet, le gouvernement du Québec accorde à Jefo un prêt total de 120 millions de dollars. De ce montant, 45 millions de dollars proviennent du Fonds du développement économique (FDE). De son côté, Investissement Québec ajoute une somme de 75 M$ provenant de ses fonds propres. Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Québec s'assure ainsi que les investissements et les emplois demeurent au Québec.

Citations :

« Le monde a profondément changé. Désormais, le Québec fait face à beaucoup d'incertitudes. On doit saisir les nouvelles occasions. Il faut augmenter la taille de nos entreprises et diversifier nos marchés. Avec des entreprises comme Jefo, je suis sûr qu'on va y arriver! Créer de la richesse chez nous, c'est plus important que jamais. C'est un moyen pour investir dans nos régions, pour scolariser nos enfants intelligemment, pour soigner nos malades rapidement et pour prendre soin de nos aînés dignement. L'économie, ça doit rester une préoccupation, tout le temps, et c'est ce qu'on fait notamment avec cette annonce. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Avec ce projet, Jefo franchit une nouvelle étape de son développement et renforce l'expertise québécoise en nutrition animale. En modernisant ses installations, en ajoutant des capacités de production et en créant un centre de recherche de calibre international, l'entreprise se donne les moyens d'accélérer sa croissance et de mieux se positionner sur les marchés mondiaux. Cet investissement générera des emplois de qualité, des retombées importantes pour la Montérégie et contribuera à bâtir une économie québécoise plus forte, plus innovante et moins dépendante. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'innovation est au cœur de la compétitivité de notre secteur bioalimentaire et on doit la soutenir. Chaque entreprise québécoise qui grandit et qui innove nous rapproche de notre objectif d'autonomie alimentaire. En modernisant ses installations, Groupe Jefo augmente sa capacité de production et se donne les moyens de répondre à une demande croissante pour des solutions durables et novatrices en nutrition animale. Ce projet contribue aussi au rayonnement du savoir-faire québécois à l'international et génère des retombées économiques importantes pour la région. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La création d'un centre de recherche sur la volaille à Saint-Hyacinthe envoie un message clair : notre gouvernement croit en notre région, en son potentiel d'innovation et en la force de son expertise agroalimentaire. Ce projet est extrêmement porteur pour l'avenir de l'innovation chez nous. En choisissant d'appuyer Groupe Jefo, une entreprise reconnue, sérieuse, crédible et bien gérée, notre gouvernement démontre concrètement qu'il est un partenaire du développement économique de Saint-Hyacinthe! »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Cette intervention illustre parfaitement le rôle de développement économique d'Investissement Québec : accompagner des entreprises d'ici dans leurs projets de croissance en les rendant plus productives et plus compétitives. Grâce à cet investissement, non seulement nous soutenons un fleuron québécois de l'agroalimentaire, mais nous stimulons l'innovation en région, et nous renforçons notre économie. En appuyant Jefo, nous contribuons à bâtir des entreprises plus fortes et capables de rayonner dans les grandes chaînes de valeur mondiales. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous sommes fiers de cet appui du gouvernement du Québec, qui renforce la capacité du secteur agroalimentaire à croître et à innover durablement. En investissant à Saint-Hyacinthe, le Québec se dote de capacités industrielles et scientifiques accrues qui soutiennent la compétitivité de la filière, la création d'emplois qualifiés et le rayonnement du savoir-faire québécois, avec la contribution active de Groupe Jefo. »

Jean-François Fontaine, vice-président, Groupe Jefo

Faits saillants :

Groupe Jefo est une entreprise familiale qui conçoit, fabrique et exporte des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des huiles essentielles, des acides organiques et des suppléments alimentaires destinés à prévenir les maladies chez les animaux de ferme et à favoriser leur bien-être.

L'entreprise vise à faire passer sa production annuelle d'additifs sous forme de microcapsules destinées aux animaux de 30 kilotonnes (kt) à 190 kt d'ici 2030, soit une augmentation de plus de cinq fois sa production actuelle.

Le prêt du gouvernent du Québec a été octroyé par l'entremise d'Investissement Québec, qui agit à titre de mandataire du gouvernement.

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SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Sources : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514-831-1393, [email protected]; Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750, Courriel : [email protected]; Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 450 858-3987, Courriel : [email protected]; Hélène Bérubé, Attachée de presse, Bureau de circonscription de la députée de Saint-Hyacinthe, Tél. : 450 209-2820, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]