Ouverture de crédit - Faciliter l'accès au financement pour les entreprises agricoles

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, confirme aujourd'hui la mise en vigueur de bonifications à l'offre de financement agricole, en collaboration avec La Financière agricole du Québec (FADQ). Ces ajustements visent à faciliter l'accès au financement et à offrir des produits et services mieux adaptés à la réalité des entreprises agricoles.

En vigueur à compter du 1er avril 2026, ces initiatives permettront de réduire les démarches administratives, d'améliorer l'accès aux liquidités et de soutenir la croissance des entreprises agricoles, notamment celles de la relève.

Dans un contexte où les coûts des semences, des engrais et des animaux ont fortement augmenté, plusieurs entreprises doivent consacrer des sommes beaucoup plus importantes pour maintenir leurs stocks, soutenir leurs achats au quotidien et faire croître leur niveau de production. Cette pression accrue sur les liquidités rend l'accès au financement à court terme encore plus essentiel pour les producteurs.

Pour faciliter l'accès au financement, l'ouverture de crédit (OC) admissible pourra désormais bénéficier d'un cautionnement couvrant jusqu'à 50 % du montant de la marge de crédit consentie par une institution financière, pour un maximum de 1 000 000 $ garanti par la FADQ. Cette mesure permettra aux entreprises d'obtenir plus de liquidités à court terme, et ce, à un taux avantageux.

Autres initiatives

En marge de cette annonce, d'autres ajustements permettront également de mieux soutenir les entreprises agricoles et de simplifier leur accès aux programmes.

Les coopératives de solidarité seront admissibles à la Protection contre la hausse des taux d'intérêt (PHTI) et au Programme Investissement Croissance Durable (PICD). L'admissibilité est désormais centrée sur le conseil d'administration impliqué dans la gestion plutôt que sur la répartition des parts sociales.

Pour la relève agricole, dans le cadre du Sécuri-Taux Relève (STR) du PHTI, le taux de protection est établi à 5 % pour les deux prochaines années financières.

Les frais exigibles liés aux activités de gestion (ex. : mainlevée, ajout de participants, etc.) qui étaient facturés à la pièce sont remplacés par des frais uniques et inclus lors de l'émission du certificat de prêt, simplifiant ainsi les démarches administratives.

Citations

« Le contexte international difficile met une forte pression sur nos entreprises agricoles : l'augmentation du prix des intrants, comme le carburant et les engrais, a un effet direct sur leurs liquidités. Avec ces bonifications, notre gouvernement agit concrètement pour faciliter l'accès au financement, réduire la paperasse et soutenir directement la croissance des entreprises agricoles, notamment celles de la relève. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« En modernisant l'accès à l'ouverture de crédit, en modifiant l'admissibilité des coopératives à notre offre de produits et de services, en simplifiant les frais et en ajustant la protection des taux pour la relève, nous envoyons un signal clair : La Financière agricole veut des parcours plus simples et plus prévisibles pour les entreprises agricoles. Nos équipes demeurent mobilisées pour accompagner chaque entrepreneur et entrepreneuse agricole, à chacune des étapes de la vie de l'entreprise. »

Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

La Financière agricole appuie les productrices et producteurs agricoles à toutes les étapes de vie de leur entreprise en offrant des produits et des services en gestion des risques autant en financement qu'en assurance et protection du revenu.





L'ouverture de crédit vise à offrir aux entreprises agricoles un accès plus simple et plus flexible à du financement à court terme, selon les critères suivants : Valide pour une durée maximale de cinq ans, avec possibilité de renouvellement. Taux d'intérêt applicable : jusqu'à un taux d'intérêt n'excédant pas le taux préférentiel majoré de 2 %. Admissibilité : l'accès à l'OC requiert un financement à long terme actif avec la FADQ. Garantie : déterminée par les institutions financières et cautionnement personnel.



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Sources Josiane Bélanger-Riendeau Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Cell. : 450 858-3987 [email protected] Karine Groleau Conseillère en communication et relations publiques La Financière agricole du Québec Tél. : 418 834-6866, poste 6559 [email protected] Information Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected]

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation