Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie le Pentathlon des neiges Sun Life
14 févr, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 14 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé au Pentathlon des neiges Sun Life, qui a lieu jusqu'au 22 février prochain.
Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 228 000 $.
Événement multisport ouvert à tous, le Pentathlon des neiges Sun Life accueille des participants de différents niveaux venus profiter des joies hivernales. Chacun y trouve un défi à sa mesure, qu'il s'agisse du vélo, de la course à pied, du ski de fond, du patin ou de la raquette. Voilà une belle occasion de s'amuser en famille, entre amis ou avec des collègues en plein cœur de la ville de Québec.
« Je suis ravi que notre gouvernement appuie financièrement ce grand événement sportif qui se déroule au cœur même de la région de la Capitale-Nationale et produit des retombées importantes pour celle-ci. Dans le décor incomparable des plaines d'Abraham, les participants pourront se surpasser, tout en appréciant la vitalité et les attraits de notre belle région. Bon pentathlon des neiges à tous! »
Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
« Le Pentathlon des neiges Sun Life fait maintenant partie des traditions hivernales de Québec. C'est avec joie que je constate que, d'une année à l'autre, il attire des visiteurs d'ici, contribuant ainsi au dynamisme touristique de la région et à son rayonnement. J'invite les participants à prolonger leur séjour pour repartir la tête remplie de belles images de la Capitale-Nationale. »
Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
« Le sport et l'activité physique jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être. En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité d'offrir aux citoyens des occasions de pratiquer des activités physiques et de s'initier à un mode de vie actif, et ce, en toute saison. Je suis donc très contente qu'un événement rassembleur comme le Pentathlon des neiges Sun Life, qui met en valeur l'activité physique même durant les mois froids, bénéficie de notre soutien. Bonne chance à tous les participants et merci aux organisateurs! »
Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie
- Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 135 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attractivité et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.
- Le ministère du Tourisme accorde 90 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.
- Le ministère de l'Éducation verse 3 000 $ par le biais du Programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière de sport, de loisir actif, d'activité physique et de plein air, volet Événements sportifs.
