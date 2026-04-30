Mise en garde à la population - Présence non déclarée d'orge et d'anchois dans la sauce Ribs Sweet Texas préparée et vendue par l'entreprise BBQ Guy inc.

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise BBQ Guy inc., située au 2845, rue du Camping, à Nicolet, avise les personnes qui souffrent d'une allergie aux anchois ou à l'orge et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ce produit contient de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Sauce ribs Sweet texas (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Sauce Ribs Sweet Texas Ingrédients (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination

du produit Allergènes Format Lot visé « Sauce Ribs Sweet Texas » Orge (gluten) Anchois Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'orge et d'anchois

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était conditionné dans un contenant de verre et le bouchon était recouvert d'un papier en aluminium noir et or. Le produit était vendu à la température ambiante ainsi qu'à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie aux anchois ou à l'orge et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5698

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation