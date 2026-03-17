Festivals et événements de la saison printanière 2026 - Le gouvernement du Québec appuie les Jeux urbains

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier accordé aux Jeux urbains, qui ont lieu jusqu'au 22 mars prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 101 000 $.

Les Jeux urbains rassemblent des artistes et des athlètes locaux et internationaux dans une série de performances ou de compétitions de danse, de BMX, de yoga, de pilates, de sports de combat et bien plus encore. Le public est invité à profiter de cette occasion pour découvrir et essayer de nouvelles disciplines.

Citations :

« Les Jeux urbains représentent un bel amalgame issu des mondes de la culture et du sport urbain. Je suis convaincue que les nombreuses activités proposées, que ce soient les performances, les compétitions, les ateliers ou la programmation festive, sauront divertir et inspirer les nombreux spectateurs venus encourager les artistes et les athlètes qui feront la démonstration de leur immense talent. J'invite chaleureusement les visiteurs à prolonger leur séjour et à en profiter pour explorer tout ce que la ville a à offrir : sa culture vibrante, sa fine gastronomie et ses quartiers uniques. Bons jeux! »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis ravie que notre gouvernement appuie la réalisation des Jeux urbains, qui contribuent au rayonnement de nombreuses disciplines. Je souhaite une expérience extraordinaire à tous les artistes et athlètes de même qu'aux visiteurs. Je tiens à souligner l'implication de toutes les personnes participantes et des bénévoles dans le succès de cet événement qui amène jeunes et moins jeunes à converger vers Montréal. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 91 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Le ministère de l'Éducation verse une somme de 10 000 $, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, pour appuyer la compétition de BMX au sol, qui regroupe des athlètes venant de dix pays.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Sasha Trudel, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, 418 208-2584, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]