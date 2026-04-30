Mise en garde à la population - Présence non déclarée de soya et de sulfites dans divers pâtés préparés et vendus par l'entreprise Le blé d'or, boulangerie et pâtisserie

Dénomination du produit Allergènes Formats Lot visé « Pate fruits mer » Soya Sulfites 300 g 575 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites « Pate mexicain » Soya Sulfites 300 g 575 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites « Pate poulet » Soya Sulfites 300 g 575 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites « Pate au saumon » Soya Sulfites 300 g 575 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites « Pate viande » Soya Sulfites 300 g 575 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une assiette d'aluminium recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au soya ou aux sulfites. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5699

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation