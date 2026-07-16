Réalisation de travaux urgents sur le clocher de l'église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste à L'Isle-Verte

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, Mme Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, est fière d'annoncer l'octroi de 2 M$ à la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de L'Isle-Verte pour la réalisation d'études et de travaux urgents sur le clocher de l'église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste.

Érigée à partir de 1846 et classée en 2013, l'église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste présente un intérêt pour ses valeurs historique, architecturale et artistique. L'église se distingue par son imposante architecture néogothique, reconnaissable à ses ouvertures en arc brisé, à sa flèche élancée et à son majestueux clocher qui domine le paysage du village. Construite en pierre et classée immeuble patrimonial, elle possède également un intérieur remarquable, conçu notamment par l'architecte et sculpteur François-Xavier Berlinguet, dont le riche décor témoigne du savoir-faire artistique du XIXe siècle. Enfin, son importance historique est indissociable de celle de L'Isle-Verte. En effet, le lieu de culte est implanté sur un site occupé à des fins religieuses depuis les débuts de la localité.

Citations

« Dominant le paysage de L'Isle-Verte depuis plus d'un siècle, l'église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste est un repère important de l'histoire et de l'identité de la communauté. Je me réjouis du financement annoncé aujourd'hui, qui contribuera à préserver ce bâtiment patrimonial remarquable. Par cet appui, le gouvernement du Québec réaffirme son engagement envers la protection et la mise en valeur de notre patrimoine religieux au bénéfice de toute la population. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Les besoins en matière de conservation du patrimoine religieux sont importants partout au Québec, et notre circonscription n'y fait pas exception. Je me réjouis de cette aide financière accordée à la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de L'Isle-Verte. Cet investissement permettra de préserver cette église emblématique, reconnue pour son imposante architecture néogothique, afin qu'elle continue d'occuper une place importante dans le paysage et le patrimoine de la municipalité. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« Notre patrimoine religieux est bien plus qu'un héritage architectural : il est le reflet de notre histoire, de notre identité et de la mémoire collective de nos communautés. En investissant dans la préservation du clocher de l'église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste, nous posons un geste concret pour protéger un symbole emblématique de L'Isle-Verte et le transmettre aux générations futures. C'est une grande fierté de voir le gouvernement du Québec soutenir la sauvegarde de ce joyau patrimonial. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud et adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications et au ministre des régions pour le Bas-Saint-Laurent

« Cette aide financière représente une étape déterminante pour assurer la préservation de notre église, un lieu emblématique qui fait partie de l'histoire et de l'identité de L'Isle-Verte. Au nom de la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, je remercie le gouvernement du Québec pour son écoute et son important soutien. Cet investissement nous permettra de réaliser les travaux nécessaires au clocher, afin d'assurer la sécurité des citoyens et des usagers, tout en protégeant ce bâtiment patrimonial qui occupe une place importante dans notre communauté. »

Suzanne Marquis, présidente de la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de L'Isle-Verte

Faits saillants

Depuis novembre 2013, l'église est un bien patrimonial classé, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel .

. L'aide financière de 2 M$ est accordée à la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de L'Isle-Verte en vertu des sommes qui sont déjà prévues dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036 du ministère de la Culture et des Communications.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]