Inauguration de l'hôtel Quality Inn & Suites Témiscouata-sur-le-Lac - Un investissement concret pour propulser le tourisme dans le Bas-Saint-Laurent

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, l'adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, et Investissement Québec ont annoncé aujourd'hui, lors de l'inauguration officielle de l'hôtel Quality Inn & Suites Témiscouata-sur-le-Lac, des financements totalisant 7,5 millions de dollars pour la construction de l'établissement.

Ce nouvel hôtel ajoute 62 chambres à l'offre d'hébergement déjà existante dans la région. Une deuxième phase, prévue pour 2030, fera passer le total à 82 chambres. Ce projet arrive à point nommé pour répondre aux besoins des personnes en visite qui fréquentent plusieurs sites touristiques, dont le nouveau centre récréatif PGR, le lac Témiscouata et le parc national du Lac-Témiscouata. L'augmentation des voyages d'affaires et récréatifs dans le Bas-Saint-Laurent stimule la demande pour des offres d'hébergement auxquelles le projet correspond.

Cet investissement met en valeur les atouts uniques de la région et stimule directement l'économie locale. Il permet d'améliorer l'expérience de la population et des touristes, tout en renouvelant l'offre touristique pour favoriser une croissance durable du secteur.

Citations :

« À titre de ministre du Tourisme, je me réjouis de voir notre gouvernement soutenir des projets qui renforcent l'attractivité de nos régions. À titre de députée, je suis particulièrement fière de l'inauguration de cet hôtel, qui répond à un besoin bien réel dans la MRC du Témiscouata. En augmentant notre capacité d'hébergement, nous nous donnons les moyens d'accueillir davantage de touristes, de prolonger leur séjour et de générer des retombées concrètes pour les commerces, les attraits touristiques et l'ensemble de la communauté. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« Le développement de nos régions passe par des projets structurants qui répondent aux besoins de nos milieux tout en misant sur leurs forces. L'inauguration de cet hôtel constitue un investissement porteur pour le Bas-Saint-Laurent. En renforçant notre capacité d'accueil, nous soutenons le tourisme, favorisons les investissements et créons les conditions nécessaires à une économie régionale encore plus dynamique. C'est exactement la vision que nous portons au Conseil des régions : accompagner les initiatives qui contribuent concrètement à la vitalité, à l'attractivité et au rayonnement de chacune de nos régions. »

Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de la Côte-du-Sud

« Les installations touristiques jouent un rôle déterminant dans la vitalité économique de nos régions. Elles attirent des touristes, stimulent le commerce et créent des emplois. L'inauguration de ce nouvel hôtel à Témiscouata-sur-le-Lac enrichit l'offre touristique du Bas-Saint-Laurent, renforce l'attractivité de la région et contribue concrètement à son développement économique. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Ce projet est avant tout le résultat d'une collaboration exceptionnelle. Nous souhaitons remercier sincèrement le gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme, Investissement Québec ainsi que l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance et leur engagement. Leur soutien nous a permis de concrétiser une vision ambitieuse qui contribuera durablement au développement touristique, économique et social de Témiscouata-sur-le-Lac et de toute la région. »

Jean-Marie Lamontagne, promoteur de l'hôtel Quality Inn & Suites de Témiscouata-sur-le-Lac

Faits saillants :

Un montant de 5 millions de dollars est octroyé dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec. Un financement de 2,5 millions de dollars provient quant à lui des fonds propres d'Investissement Québec.

Dans les budgets 2025-2026 et 2026-2027, 45 millions de dollars ont été accordés au PADAT, dont l'enveloppe de prêts totalise 225 millions jusqu'en 2028-2029.

Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants : des investissements de plus de 1,6 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique québécoise.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique du Bas-Saint-Laurent. En 2025, cette industrie comptait 484 entreprises représentant près de 6 760 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 281 millions de dollars dans la région.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Amélie Martineau, Attachée de presse, Circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Tél. : 418 551-0975, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller, Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, [email protected], Tél. : 263 999-8144; Jean-Marie Lamontagne, Promoteur, Hôtel Quality Inn & Suites Témiscouata-sur-le-Lac, [email protected]