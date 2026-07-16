INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce concernant le logement à Métis-sur-Mer

MÉTIS-SUR-MER, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation, Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, et Philippe Dufort, président et directeur général de la Société de Développement de l'Est.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

DATE : 17 juillet 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : Métis-sur-Mer L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]