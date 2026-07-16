Plan d'action gouvernemental 2026-2029 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs - Québec renforce ses partenariats avec le secteur touristique pour lutter contre l'exploitation sexuelle

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec renforce les actions de prévention et de sensibilisation dans le secteur touristique afin de mieux lutter contre l'exploitation sexuelle. Pour soutenir cette démarche, il accorde une aide financière au Phare des AffranchiEs (Phare) et à Événements Attractions Québec (ÉAQ), deux partenaires clés dans le déploiement d'initiatives auprès de l'industrie touristique.

La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, de même que le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un montant de 525 000 $ au Phare et une somme de 75 000 $ à ÉAQ afin de les soutenir dans leurs actions. Ces aides financières s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2026-2029 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, placé sous la responsabilité du ministère de la Sécurité intérieure.

Ainsi, les efforts de sensibilisation et les mesures d'accompagnement déployés à l'intention des entreprises et des organisations du secteur touristique se poursuivront. L'actuel plan d'action devrait permettre d'accroître le nombre d'entreprises jointes, notamment dans le secteur de l'hébergement touristique. Il soutiendra également d'autres parties prenantes de l'industrie touristique appelées à jouer un rôle dans la lutte contre l'exploitation sexuelle, dont les voyagistes et les agences de voyages, les lieux d'accueil et de renseignements touristiques ainsi que les attractions grand public.

Citations :

« Le milieu touristique, notamment l'hébergement, le transport rémunéré des personnes, les festivals et événements, se doivent d'être exempts de violence, quelle qu'en soit la nature. Le gouvernement du Québec accorde une grande importance à la sensibilisation et à l'éducation comme outils de prévention. Je suis très fière du renouvellement du plan d'action, qui permettra au ministère du Tourisme et à ses partenaires d'étendre leurs champs d'action. J'invite d'ailleurs tous les acteurs et actrices de l'industrie touristique à s'engager dans la cause en collaborant, notamment, avec le Phare et ÉAQ. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« L'exploitation sexuelle est un fléau qui laisse des séquelles profondes chez les personnes victimes et leur entourage. Comme société, ça nous concerne tous. Comme policier et comme père de famille, j'ai fait la promesse aux victimes de ne jamais les oublier. En renforçant la capacité du milieu touristique à reconnaître les situations à risque et à agir, on forme des alliances essentielles pour continuer à prévenir et détecter les situations d'exploitation sexuelle, et à mieux protéger les victimes. Ensemble, nous pouvons envoyer le message fort qu'au Québec, l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est criminel et que jamais nous ne la tolérerons. Avec le nouveau plan, notre gouvernement s'assure de répondre à l'ensemble des 58 recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Lueur : fort et essentiel. Fort de ses partenariats, fort de son approche, fort de sa cohérence. Essentiel pour améliorer le filet de protection, essentiel pour assurer la sécurité des différents secteurs, essentiel pour mobiliser durablement les acteurs et actrices clés. L'équipe du programme Lueur est fière de pouvoir compter sur le soutien financier du ministère du Tourisme et de poursuivre cette collaboration avec nos précieux partenaires. Lueur, déjà implanté dans les secteurs concernés pourra poursuivre son offre adaptée de formations, d'affichage et d'accompagnement dans une approche efficace : agir sans nuire. Le programme pourra également s'étendre à d'autres industries, combler d'autres besoins et s'inscrire comme un choix qui s'impose tout naturellement dans le cours normal des différents secteurs. »

Nathalie Khlat, cofondatrice et directrice générale du Phare des AffranchiEs

« La qualité de l'expérience des festivaliers et festivalières est au cœur des préoccupations des responsables de l'organisation de festivals et d'événements. ÉAQ est heureuse de contribuer au projet Lueur dont le déploiement depuis sa création se traduit par des retombées très positives. Le programme a rejoint un nombre important de festivals et événements à travers la province et a permis de former plusieurs centaines de personnes appelées à agir sans nuire en cas de situation potentielle d'exploitation sexuelle. C'est un privilège de poursuivre cet engagement pour les trois prochaines années et d'y jouer un rôle accru ! »

François-G. Chevrier, directeur général, Événements Attractions Québec

Faits saillants :

Le Phare se verra confier la réalisation de trois des quatre volets de la mesure 4 du plan : la poursuite du déploiement du programme Lueur auprès des secteurs Festivals et événements, Hôtels et Transport rémunéré des personnes; l'élargissement de l'offre du programme Lueur à d'autres secteurs d'activité touristique; le déploiement d'activités de valorisation de l'engagement des entreprises touristiques en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle.

ÉAQ travaillera au quatrième volet de la mesure, soit le renforcement de la collaboration entre les responsables de l'organisation de festivals et d'événements, les corps policiers et les services de sécurité afin d'exercer une vigie et de réaliser des interventions psychosociales mieux coordonnées sur le terrain.

D'autres parties intéressées participeront à la mise en œuvre de la mesure, dont le Secrétariat à la condition féminine et l'Association Hôtellerie du Québec.

Le Plan d'action gouvernemental 2026-2029 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs prévoit des investissements de 90,6 M$ sur trois ans pour réaliser 36 mesures, dont 600 000 $ sont versés au ministère du Tourisme pour la réalisation de la présente mesure.

Cette mesure s'inscrit en cohérence avec la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 et le Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme.

Le Phare est un organisme à but non lucratif qui conscientise les gouvernements, les organismes et le public à la réalité de la traite des personnes. Il offre des services d'intervention directe et de formation, et il contribue à bonifier l'offre de services, notamment auprès du secteur privé.

ÉAQ est une association sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme dont la mission est de concerter, représenter et soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements en une communauté dynamique et innovante pour contribuer pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Nathalie Khlat, Cofondatrice et directrice générale, Le Phare des AffranchiEs, 450 990-9595, poste 101, [email protected]; François-G. Chevrier, Directeur général, Événements Attractions Québec, 514 993-2746, [email protected]