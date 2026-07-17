/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce concernant le logement à Saguenay/

SAGUENAY, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation, Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Yannick Gagnon, député de Jonquière, Luc Boivin, maire de Saguenay, et Sonia Côté, directrice de Loge m'entraide.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

DATE : 17 juillet 2026 HEURE : 9 h ENDROIT : Saguenay L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]