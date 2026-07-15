Inauguration de Bota-Bota, spa-sur-l'eau - Une offre touristique de bien-être bonifiée à Montréal

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ - La députée d'Anjou-Louis-Riel et ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, salue l'inauguration des nouvelles installations de Bota Bota, spa-sur-l'eau, qui bonifieront l'offre touristique de Montréal et qui contribueront à générer davantage de recettes touristiques.

Ce projet est notamment rendu possible grâce à un soutien financier de 5 millions de dollars du gouvernement du Québec accordé dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique.

Les nouvelles installations ont permis, entre autres :

d'aménager un espace thermal innovant comprenant des bassins chauds et froids, des saunas et des espaces de détente intérieurs et extérieurs;

de mettre en place un nouveau terminal d'accueil avec des bornes automatisées;

d'ajouter des vestiaires, dont un à l'accessibilité universelle.

L'initiative viendra enrichir l'offre de l'industrie touristique de Montréal, qui participe activement au dynamisme économique régional. En 2025, on y comptait près de 6 900 entreprises, représentant environ 120 000 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 11,2 milliards de dollars dans la région.

Citations :

« En pleine croissance à l'échelle mondiale, le tourisme de bien-être est un secteur au grand potentiel dans lequel le Québec se démarque de plus en plus. Des expériences distinctives comme celles proposées par Bota Bota, spa-sur-l'eau constituent un levier sur lequel nous comptons pour stimuler le tourisme au Québec. Grâce à son concept innovant, ce projet participera au rayonnement de la métropole tout en générant des retombées positives pour son économie locale. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Montréal se distingue par son dynamisme et sa créativité, et Bota Bota, spa-sur-l'eau en est un bel exemple. Ce projet enrichit l'offre touristique de notre métropole, attire de nouveaux visiteurs et génère des retombées bien réelles pour notre économie. C'est une fierté de voir notre gouvernement appuyer une entreprise d'ici qui fait rayonner Montréal. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et ministre responsable de l'Habitation

« Les entrepreneurs touristiques de Montréal démontrent une grande créativité afin d'offrir une expérience exceptionnelle à chaque visiteur. Je suis heureuse que notre gouvernement soit au rendez-vous pour soutenir un projet inspirant comme celui de Bota Bota, spa-sur-l'eau, qui permettra de générer des retombées positives pour notre économie et notre métropole. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Avec ce nouveau pavillon flottant, nous souhaitons offrir une expérience qui marquera nos visiteurs autant qu'elle a été passionnante à créer pour nous. Notre ambition est de continuer à faire du Bota Bota une référence en matière de bien-être, à Montréal comme ailleurs, en partageant cette vision de la détente au cœur des grandes villes, un passager à la fois. »

Geneviève Emond, présidente-directrice générale et fondatrice de Bota Bota

Faits saillants :

Le Québec compte 129 établissements de spas, dont la clientèle est composée à 54 % d'excursionnistes et à 46 % de touristes.

La région de Montréal figure parmi les quatre régions les plus fréquentées pour son offre de spas.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Florence Ryan, Gestionnaire de comptes, Rose Public Relations, 514 679-2210, [email protected]