SEPT-ÎLES, QC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Dans un contexte mondial marqué par l'instabilité des chaînes d'approvisionnement et la course aux ressources stratégiques, le gouvernement du Québec pose aujourd'hui un geste fort. Il lance la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques et son plan d'action 2025-2031, affirmant clairement sa volonté de faire du Québec un leader mondial de la transition énergétique et technologique.

Par cette stratégie, le Québec choisit de prendre le contrôle de son avenir économique, de valoriser ses ressources ici et de créer de la richesse durable pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois.

L'annonce a été faite par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, accompagné de la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, ainsi que du député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Les minéraux critiques et stratégiques sont au cœur des technologies propres, de l'électrification et plus largement de la transition énergétique et numérique. Avec cette stratégie, le gouvernement affirme une ambition claire : faire du Québec une plaque tournante incontournable des minéraux critiques et stratégiques, en Amérique du Nord et sur la scène internationale.

Cette orientation s'inscrit directement dans la vision économique 2025, Le pouvoir québécois, qui place la création de valeur, la transformation locale et la diversification économique au centre des priorités gouvernementales.

S'appuyant sur les bases solides du Plan 2020-2025, reconnu comme un modèle nord-américain, la Stratégie 2025-2031 marque un changement d'échelle. Elle vise à accélérer les projets, à renforcer la transformation et le recyclage des minéraux au Québec et à consolider la réputation de partenaire fiable, responsable et stratégique de la province pour ses alliés économiques.

Le gouvernement accompagne cette ambition d'un budget de 88,1 M$ et d'un plan d'action structuré autour de quatre priorités :

Améliorer l'environnement d'affaires et accélérer les projets;

Développer l'ensemble de la chaîne de valeur des MCS;

Déployer des infrastructures et des corridors logistiques stratégiques;

Mobiliser les partenaires.

L'objectif est clair : permettre au Québec de transformer davantage ses ressources sur son territoire, d'attirer des investissements structurants et de maximiser les retombées économiques dans les régions.

La Stratégie vise la création d'emplois de qualité, bien rémunérés et durables, particulièrement dans les régions ressources. Elle mise aussi sur une participation accrue des communautés autochtones, sur le dialogue avec les collectivités d'accueil et sur un développement respectueux de l'environnement.

En intégrant l'économie circulaire, la réduction de l'empreinte carbone et la valorisation des résidus miniers, le Québec démontre qu'il est possible de concilier développement économique, responsabilité environnementale et acceptabilité sociale.

« Je suis extrêmement fier que le Québec se donne les moyens de ses ambitions pour devenir un leader mondial des minéraux critiques et stratégiques. Cette stratégie nous permettra, dans le contexte géopolitique actuel, de saisir les nombreuses occasions de développement qui s'offrent à nous. En plus de contribuer à notre souveraineté économique, la Stratégie porte l'ambition de faire du Québec un acteur incontournable dans l'exploitation et la transformation des MCS, tout en assurant de solides retombées pour le Québec et ses régions. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Avec cette stratégie, le Québec se positionne comme un partenaire économique d'importance dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux critiques et stratégiques. En misant sur la transformation, l'innovation et la création de valeur ici même au Québec, nous renforçons notre compétitivité et attirons des investissements de qualité, notamment dans des secteurs stratégiques tels que la défense, l'aérospatiale et l'intelligence artificielle. Dans le contexte actuel, il s'agit également d'un levier important pour contribuer concrètement à notre souveraineté économique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« La Côte-Nord est au cœur du développement des minéraux critiques et stratégiques au Québec. Cette stratégie permettra de maximiser les retombées économiques et sociales dans nos régions, de créer des emplois de qualité et de soutenir le développement d'infrastructures essentielles, tout en favorisant un dialogue respectueux avec les communautés d'accueil. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Le Nord-du-Québec joue un rôle stratégique dans la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Cette stratégie s'inscrit dans une vision de développement responsable du territoire, fondée sur des partenariats solides, le respect de l'environnement et des retombées concrètes pour les populations locales. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Le Québec minier représente :

23 substances métalliques et non métalliques extraites;

plus de 20 mines actives, dont 8 produisant des MCS;

plus de 50 projets miniers ayant atteint l'étape de la mise en valeur, dont plus de la moitié visant un MCS;

plus de 1 100 projets d'exploration minière ayant vu le jour, dont plus de 600 touchant les MCS;

des dépenses d'investissements miniers privés de 6,2 G$ en 2024 et une valeur de 12,8 G$ en ventes de produits miniers pour 2023 (dont 1,9 G$ provenant des MCS, en excluant le fer de haute pureté et l'aluminium).

