Transformation de minéraux critiques et stratégiques - QUÉBEC CONFIRME SON DERNIER INVESTISSEMENT DANS LE PROJET DE NEMASKA LITHIUM

BÉCANCOUR, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme un nouvel et dernier investissement dans Nemaska Lithium. Cet investissement vise à poursuivre le projet d'usine de transformation d'hydroxyde de lithium pour les batteries à Bécancour, à protéger et à créer des centaines d'emplois liés à celui-ci de même qu'à stimuler le développement économique régional et la transformation des minéraux critiques et stratégiques au Québec, dont le lithium.

L'appui gouvernemental, pouvant atteindre 200 millions de dollars américains, se fera sous forme de souscription à des actions de la part d'Investissement Québec par l'entremise du fonds Capital ressources naturelles et énergie (CRNE). Il s'ajoute à un investissement de plus de 300 millions de dollars américains en 2026 de Rio Tinto, qui s'engage ainsi à la mise en service de l'usine de transformation à Bécancour en 2028.

En contribuant à la poursuite de ce projet, qui pourrait créer jusqu'à 500 emplois permanents au Québec, le gouvernement réitère sa volonté d'appuyer des initiatives présentant un potentiel de retombées économiques importantes pour les régions. Grâce à cette entente, le gouvernement sécurise son investissement public et a obtenu des engagements de Rio Tinto.

Citation :

« Avec cet investissement final, notre gouvernement sécurise la poursuite du projet. Cet appui permet de maintenir les travaux, de protéger les emplois déjà engagés et de soutenir la création de nombreux autres au cours des prochaines années. Nous réaffirmons notre confiance envers la capacité de Rio Tinto à livrer les résultats attendus. En parallèle, nous poursuivons notre objectif clair de réduire graduellement la participation de l'État dans Nemaska Lithium, tout en maximisant les retombées économiques pour le Québec. Ce projet est structurant : il soutient des centaines d'emplois, renforce l'expertise québécoise dans la transformation du lithium et contribue directement à nos objectifs stratégiques en matière de minéraux critiques. C'est un investissement responsable qui protège les travailleurs et appuie le développement économique de nos régions. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

L'investissement annoncé aujourd'hui porte la contribution du gouvernement du Québec dans Nemaska Lithium, depuis 2020, à 1,1 milliard de dollars.

Les précédents investissements du gouvernement du Québec en équité de 175 millions de dollars dans Nemaska Lithium, soit 95 millions de dollars en 2020 et 80 millions de dollars en 2022, seront dorénavant administrés à partir du fonds CRNE.

Préalablement à cette nouvelle contribution, les investissements en capitaux réalisés par chacun des partenaires ont porté la participation de Rio Tinto et du gouvernement du Québec dans Nemaska Lithium à, respectivement, 53,9 % et 46,1 %. Maintenant actionnaire majoritaire de Nemaska Lithium, Rio Tinto a donc pris en charge la gestion directe de la société.

Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, gère le fonds CRNE, qui constitue le véhicule à privilégier pour les investissements dans les entreprises exploitant des ressources naturelles et assurant leur transformation au Québec. Ce fonds vise l'enrichissement de la collectivité et soutient la réalisation de projets d'investissement qui présentent des perspectives de rentabilité, en plus d'un potentiel de retombées économiques notables par rapport à l'ampleur du projet.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Source : Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]