Aménagement forestier dans le Bas-Saint-Laurent - Consultation publique du 11 février au 9 mars 2026

RIMOUSKI, QC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur le plan d'aménagement spécial (PAS) de récupération des bois atteints par la tordeuse des bourgeons de l'épinette sur le territoire public du Bas-Saint-Laurent, dans l'unité d'aménagement 012-72.

Jusqu'au 9 mars 2026 à 16 heures, les citoyens et les citoyennes sont invités à consulter le plan d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne : Québec.ca/consultations-forêt-bas-saint-laurent.

Unité d'aménagement visée par cette consultation (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)
Ce PAS présente des secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux de récolte d'arbres atteints par la tordeuse des bourgeons de l'épinette ainsi que la localisation des chemins et des autres infrastructures à construire ou à améliorer.

