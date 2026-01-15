Accroître la capacité de production de l'industrie aérospatiale - Québec soutient la construction d'une nouvelle usine de Bombardier

DORVAL, QC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Christine Fréchette, annonce l'octroi d'un financement à Bombardier, fleuron de l'économie québécoise, pour soutenir l'agrandissement de son campus manufacturier, situé à Dorval, et l'accroissement de sa productivité afin de lui permettre de répondre à la demande croissante pour ses avions d'affaires.

Grâce à ce projet, l'entreprise augmentera également sa production annuelle ainsi que les retombées locales et les achats auprès de ses fournisseurs québécois. Bombardier prévoit par ailleurs créer plus de 330 emplois de qualité dans la région de Montréal et s'engage à conserver son usine au Québec.

Dans le contexte actuel, il est plus que jamais nécessaire de favoriser la croissance des entreprises québécoises et d'investir dans l'innovation et la productivité pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs stratégiques, comme celui de l'aérospatiale.

Citations :

« En soutenant l'expansion de Bombardier, un donneur d'ordres de calibre mondial, notre gouvernement génère des retombées économiques importantes pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement québécoise et pour la grappe aérospatiale. Cet investissement permettra également la création de centaines d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, tout en renforçant le savoir-faire du Québec. Grâce à son expertise et à sa capacité d'innovation, Bombardier contribue à consolider la position du Québec à l'échelle mondiale dans ce secteur stratégique, et je suis très fière d'appuyer cette entreprise de chez nous. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'agrandissement du campus de Bombardier à Dorval est une excellente nouvelle pour la région de Montréal. Ce projet consolide des emplois de qualité, favorise l'économie locale et renforce le leadership de la métropole en aérospatiale à l'échelle mondiale. En le soutenant, notre gouvernement fait le choix de stimuler la croissance des entreprises d'ici et d'engendrer des retombées durables pour les travailleurs et la collectivité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le programme ESSOR du gouvernement du Québec, géré par Investissement Québec, vise à stimuler la croissance des entreprises d'ici, tant au niveau local qu'à l'international. En se servant de ce programme, Bombardier augmente ses capacités manufacturières et se dote des leviers nécessaires pour répondre à la demande mondiale et consolider sa position de chef de file dans l'aviation d'affaires. Au cours des prochaines années, ces investissements lui permettront de mettre en place des infrastructures de pointe pour maximiser sa productivité et soutenir la création d'emplois de qualité. »

David Murray, vice-président principal - Fabrication, TI et système Bombardier excellence opérationnelle chez Bombardier

Faits saillants :

Ce projet est estimé à plus de 100 millions de dollars et comprend un prêt gouvernemental remboursable de 35 millions provenant du programme ESSOR.

Rappelons que Bombardier a obtenu, en décembre 2025, un contrat majeur en défense du gouvernement fédéral. D'une valeur de 753 millions de dollars, il porte sur l'acquisition de six avions, dont l'assemblage de certains composants et la finition s'effectueront à Montréal. L'entreprise prévoit que près de la moitié des investissements seront réalisés au Québec.

