Fonds d'initiatives nordiques - 387 150 $ pour quatre projets au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SEPT-ÎLES, QC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Quatre initiatives issues de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean obtiendront un soutien financier total de 387 150 $ du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les dossiers choisis permettront de générer des investissements totaux de près de 1,1 million de dollars au nord du 49e parallèle.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Jean-François Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui à Sept-Îles. Cette aide financière servira à répondre à des besoins prioritaires cernés par les communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En tout, 65 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues financièrement.

Depuis décembre 2020, le Fonds d'initiatives nordiques a propulsé 260 projets des partenaires locaux et régionaux, générant ainsi des investissements de près de 79 millions de dollars au nord du 49e parallèle. Cette nouvelle contribution renforce notre engagement en faveur du développement durable et de la prospérité nordique.

Citation :

« Grâce à l'engagement de la Société du Plan Nord, 19 projets du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été propulsés par le Fonds d'initiatives nordiques depuis 2020. Je suis heureux que quatre promoteurs aient été retenus dans les deux dernières cohortes, et fier que nous puissions soutenir des initiatives concrètes d'infrastructures de loisirs et de services aux aînés. Je leur souhaite tout le succès possible. »

- Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Le soutien de la Société du Plan Nord est une excellente nouvelle pour les communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les trois projets récréatifs soutenus profiteront autant aux résidents qu'aux visiteurs du territoire nordique. À cela s'ajoute un projet essentiel pour le confort et la sécurité de nos aînés. Ensemble, ces initiatives contribuent à bâtir un milieu de vie accueillant pour toutes les générations. »

- Eric Girard, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« C'est inspirant de voir des projets porteurs se concrétiser grâce au Fonds d'initiatives nordiques et au soutien de la Société du Plan Nord. Ces investissements font une vraie différence pour nos communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un grand bravo à tous ceux et celles qui font avancer notre région, une initiative à la fois! »

- Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :

La Municipalité de Girardville aménagera une piste à rouleaux ( pumptrack ) et des modules de planche à roulettes au cœur de la ville, dans un parc urbain multigénérationnel. (100 000 $)

) et des modules de planche à roulettes au cœur de la ville, dans un parc urbain multigénérationnel. (100 000 $) Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean améliorera l'accès au parc en aménageant des stationnements avec services et en mettant en place une nouvelle signalisation et des cartes des secteurs visés. (87 150 $)

La résidence pour personnes âgées semi-autonomes La Retraite en Or Inc., à Girardville, procédera à la réfection des salles de bain des usagers afin d'en améliorer le confort, l'accessibilité et la sécurité. (100 000 $)

La Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette réalisera une étude de faisabilité et des plans d'aménagement préliminaires pour élaborer un concept d'hébergement à proximité du Chalet du 49e. (100 000 $)

SOURCE Société du Plan Nord

Source : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 367 977-7465; Information : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455