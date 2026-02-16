Les minéraux critiques et stratégiques et le bois en vedette - Campagne de mise en valeur des ressources naturelles québécoises

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation, destinée au grand public, visant à mettre en lumière la gestion responsable et durable de nos ressources naturelles, leur place stratégique dans notre quotidien et la fierté que l'on peut en tirer. La campagne se déroule du 16 février au 15 mars prochains, sur le thème « La gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. ».

Dans un contexte mondial de forte demande en ressources naturelles, en particulier celle qui touche les minéraux critiques et stratégiques (MCS) et les produits forestiers, le gouvernement souhaite susciter une prise de conscience auprès de la population québécoise de leur importance dans notre quotidien. La campagne vise à établir le lien entre les objets que nous utilisons chaque jour et les ressources du Québec qui les composent, en rappelant que nos pratiques de gestion de ces ressources sont responsables et durables.

Faits saillants :

Cette campagne a été conçue dans le cadre de l'objectif 4.1 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, qui visait à sensibiliser la population à l'importance des MCS et aux retombées liées à leur valorisation. Elle s'inscrit également de manière cohérente avec la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031.

Le Québec bénéficie d'une reconnaissance mondiale croissante pour sa gestion responsable et durable de ses ressources naturelles, s'appuyant sur un encadrement minier robuste et un régime forestier des plus rigoureux au monde.

Rappelons que les minéraux critiques et stratégiques sont au cœur de la transition énergétique et numérique, dont l'électrification des transports et les hautes technologies. Le bois demeure, pour sa part, un matériau écologique, résistant, durable et renouvelable, dont l'utilisation dans la construction contribue à lutter contre les changements climatiques.

Liens connexes :

Pour visionner le message vidéo de la campagne, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur les minéraux critiques et stratégiques, visitez la page http://www.Québec.ca/minéraux-critiques-stratégiques.

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles

et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts