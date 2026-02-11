Aménagement forestier au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Consultation publique du 11 février au 7 mars 2026

JONQUIÈRE, QC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Jusqu'au 7 mars 2026, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) ainsi que les secteurs visés par des plans d'aménagement spéciaux (PAS) de récupération des bois touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) sur le territoire public de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, cette consultation comprend les PAFIO de forêts d'enseignement et de recherche de la région.

Unités d'aménagement visées par cette consultatoin (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Les PAFIO présentent les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, la préparation de terrain, le reboisement, des éclaircies ainsi que la construction, l'amélioration ou la fermeture de chemins multiusages dans les unités d'aménagement 023-71, 024-71, 025-71 et 027-51.

Les PAS incluent les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux de récolte d'arbres touchés par la TBE ainsi que la localisation des chemins et des autres infrastructures à construire ou à améliorer sur le territoire public des unités d'aménagement 023-71, 024-71 et 027-51.

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyens et les citoyennes sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à la page suivante : Québec.ca/consultations-forêt-saguenay-lac-st-jean.

La date limite pour participer à la consultation est le 7 mars 2026 à 23 h 59.

Séances d'information virtuelles

Les spécialistes du Ministère, en collaboration avec l'Union des Préfets (UDP) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tiendront quatre séances d'information virtuelles où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participants et participantes conclura l'activité.

Lundi 16 février 2026 de 18 h 15 à 19 h pour l'unité d'aménagement 023-71

Mardi 17 février 2026 de 18 h 15 à 19 h pour l'unité d'aménagement 024-71

Mercredi 18 février 2026 de 18 h 15 à 19 h pour l'unité d'aménagement 025-71

Jeudi 19 février 2026 de 18 h 15 à 19 h pour l'unité d'aménagement 027-51

Pour y participer, l'inscription est requise au plus tard le 15 février 2026 à 23 h 59 , par courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Un lien de connexion et des instructions seront ensuite transmis aux personnes inscrites par courriel.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux :

Information :



Marie-Joëlle Côté

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

