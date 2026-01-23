SEPT-ÎLES, QC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Jean-François Simard, annonce un investissement de 33,4 millions de dollars pour soutenir 25 projets majeurs sur le territoire nordique québécois. Les retombées économiques totales de ces projets, y compris les contributions des promoteurs et des partenaires, s'élèvent à 167,6 millions de dollars.

Cette aide du gouvernement du Québec est rendue possible grâce à l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord, un outil financier qui vise à soutenir les projets nordiques d'envergure pour répondre aux enjeux et aux besoins des communautés au nord du 49e parallèle.

Sur la Côte-Nord, 11 projets bénéficieront d'un soutien total de 9,1 millions de dollars. Onze projets issus du Nord-du-Québec recevront un appui de 19,9 millions de dollars. Deux projets développés au Saguenay-Lac-Saint-Jean obtiendront une aide de 4,2 millions de dollars. Enfin, un projet interrégional se verra octroyer un soutien de 270 000 $.

Citations :

« Je suis très fier d'annoncer ce soutien par l'entremise de l'enveloppe d'opportunité, un des outils financiers de la Société du Plan Nord qui contribue directement à mettre le territoire nordique au cœur de notre avenir. Cet outil nous permet d'offrir un soutien déterminant aux communautés afin qu'elles puissent réaliser des projets d'envergure qui répondent à leurs priorités actuelles. J'ai hâte de voir ces projets inspirants prendre vie. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Avec ces appels de projets, nous pouvons encore une fois constater l'innovation dont font preuve les organismes et les entrepreneurs de la Côte-Nord. Toutes mes félicitations aux promoteurs des projets retenus. Ce soutien régional de 9,1 millions de dollars de notre gouvernement profitera à l'ensemble de nos communautés. J'attends avec impatience de voir la concrétisation de ces projets prometteurs! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'enveloppe d'opportunité coordonnée par la Société du Plan Nord permettra de soutenir 11 projets d'envergure de plus dans le Nord-du-Québec. Il s'agit d'investissements de 19,9 millions de dollars dans notre région, une excellente nouvelle! Bravo aux promoteurs pour leur proactivité. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Les investissements annoncés pour la construction d'une nouvelle caserne et l'aménagement d'un tronçon de piste cyclable démontrent notre volonté de renforcer la sécurité publique et de favoriser la mobilité durable dans la région. Ces projets soutenus par la Société du Plan Nord contribueront directement à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis que le gouvernement du Québec investisse 19,9 millions de dollars dans 11 projets au Nord-du-Québec; cet appui renforcera les collectivités, stimulera le développement local et favorisera le bien-être des familles qui font vivre notre région. »

-- Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Projets sélectionnés et montant octroyé pour chacun :

Côte-Nord

Entreprise Lefebvre Industri-AL Inc. a augmenté son espace d'entreposage et fera l'acquisition d'équipements. L'ajout de la technologie RAME leur permettra de recycler tous les types de résidus d'aluminium provenant d'aluminerie primaire. (300 000 $)

La Ville de Fermont a fait la réfection de la piste d'athlétisme et des deux terrains de soccer situés au parc du Ruisseau. Le projet comprend également la transformation de la piste d'athlétisme en anneau de glace en hiver. (220 243 $)

Granijem Inc., de Baie-Comeau, a acquis un nouveau centre d'usinage à contrôle numérique et intégrera des équipements pour automatiser certains procédés, afin de rendre la production sécuritaire et performante. (211 410 $)

La Coopérative communautaire de Fruits de mer de la Basse-Côte-Nord a fait l'achat et l'installation d'équipement d'automatisation pour l'usine de transformation des produits de la mer à Harrington Harbour. (200 000 $)

Deric Immobilier Inc. aménage un nouveau terminal maritime à La Tabatière afin d'améliorer le transport entre Kegaska et Vieux-Fort. (334 000 $)

Les Habitations Manicouagan construisent un bâtiment de 56 logements abordables à Baie-Comeau. Ils seront attribués à des personnes seules et à des familles à revenu modeste. (4 800 000 $)

Le Cégep de Sept-Îles, en collaboration avec le Centre d'expertise ferroviaire RAIL, élaborera huit nouvelles formations afin de répondre aux besoins des entreprises. (593 705 $)

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau construit un entrepôt multicargo afin d'augmenter les capacités d'entreposage du port. (1 250 000 $)

Le Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) de Baie-Comeau réalisera un projet de recherche pour développer l'apiculture en milieu nordique. (250 386 $)

La Station Uapishka modernise son auberge et ajoutera une aile pour employés, améliorant l'expérience client et le tourisme durable à Manicouagan, tout en valorisant la culture innue. (694 500 $)

Les Chalets Didoche de Havre-Saint-Pierre doubleront leur capacité d'accueil en ajoutant des minimaisons et en rénovant les systèmes électriques, ceux de traitement des eaux et les installations extérieures. (250 000 $)

Nord-du-Québec

La Ville de Chibougamau réalise la construction d'un nouveau garage municipal de manière à concentrer les opérations et d'offrir un milieu de travail sécuritaire aux employés ainsi qu'un meilleur service à la population. (4 927 560 $)

La Maison des jeunes Sac-Ados de Chibougamau réalisera la construction d'un nouveau bâtiment de 335 mètres carrés qui répondra aux besoins de l'organisation et des jeunes de la collectivité. (918 045 $)

Éco-centre Taïga Inc. a fait l'acquisition de l'équipement nécessaire pour récupérer et revaloriser les rebuts de béton non contaminés. Un point de services sur la route Transtaïga sera aménagé afin de faire le traitement dans ce secteur. (200 000$)

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or construit un pavillon qui permettra de bonifier l'offre de services alimentaires et d'hébergement des patients cris d'Eeyou Istchee qui reçoivent des soins de santé à Val-d'Or (4 938 933 $).

La Nation crie d'Oujé-Bougoumou construit un centre commercial de deux étages comprenant une épicerie, un bureau de poste, un magasin de chasse et pêche ainsi que des bureaux locatifs. (4 000 000 $)

La Société Niskamoon poursuit ses recherches sur le déclin des herbiers marins, du Cap Jones à la Baie de Rupert, en plus de tester différentes approches de restauration. (244 120 $)

La Ville de Chibougamau modernisera son aréna municipal en le mettant aux normes, en réalisant des travaux électriques et mécaniques, ainsi qu'en rénovant l'accueil, les couloirs et le bar. (1 715 921 $)

FaunENord a acquis l'Écocamping de Chibougamau pour y développer l'offre d'hébergement, et installera une borne d'information touristique et une station de lavage de bateau. (237 202 $)

L'Association coopérative de Poste de la Baleine rénove son magasin général en plus d'ajouter une nouvelle section ainsi qu'un entrepôt adjacent à Kuujjuarapik. (2 000 000 $)

Le Centre de santé et services sociaux Inuulitsivik de Puvirnituq acquerra deux camions-citernes et un garage afin d'effectuer le transport de l'eau potable et des eaux usées à ses usagers. (382 321 $)

L'Association des hommes Qimutjuit de Kuujjuarapik organisera des camps saisonniers pour promouvoir la culture et le transfert des connaissances inuites. Ils seront ouverts à tous, axés sur la cuisine traditionnelle, l'artisanat, la fabrication d'outils et les techniques de survie, de chasse et de pêche de subsistance. (300 000 $)

Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Régie intermunicipale GEANT construira une nouvelle caserne pour desservir le secteur ouest de la MRC de Maria-Chapdelaine, soit Normandin, Girardville, Saint-Thomas-Didyme, Saint-Edmond-les-Plaines et Albanel jusqu'au lac Mistassini. (3 584 200 $)

Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean pavera un tronçon 15 km de piste cyclable traversant le secteur des Quatre-Chutes et menant à la municipalité nordique de Girardville. (597 381 $)

Territoire nordique

Le Club d'Auto-neige de Chibougamau Inc. a reconstruit les ponts du sentier Trans-Québec 93 afin de permettre la reprise des activités de motoneige entre le Nord-du-Québec, le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue. (270 000 $)

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

