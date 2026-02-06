Soutien pour dynamiser l'offre touristique hivernale à Québec

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, profitent du lancement du Carnaval de Québec pour souligner l'apport du gouvernement à la tenue de plusieurs activités hivernales dans la capitale. Il contribue ainsi à bonifier l'offre touristique pendant la saison froide et à accroître les retombées socioéconomiques du tourisme.

En effet, le gouvernement a de nouveau participé financièrement à l'organisation d'un pôle touristique hivernal dans le secteur du Vieux-Port, composé de la Discoglace du Port de Québec, des activités de Gougoune et doudoune du Carnaval de Québec ainsi que du circuit d'illumination du Vieux-Québec.

L'aide financière provient de l'entente Soutien au tourisme hivernal, dans le cadre de laquelle une enveloppe de 2 millions de dollars a été octroyée en 2023 et bonifiée de 2 millions de dollars en 2025, pour mettre en œuvre rapidement des actions renforçant le tourisme hivernal. Cette initiative vise à structurer et à développer encore davantage l'offre hivernale dans la capitale, une porte d'entrée majeure pour notre destination.

Le tourisme hivernal est l'une des filières à haut potentiel ciblées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, sur laquelle le gouvernement mise afin d'augmenter les retombées socioéconomiques de cette industrie partout au Québec.

« Cet appui démontre notre engagement à consolider la position de la Capitale-Nationale comme destination hivernale de calibre mondial. C'est pourquoi notre gouvernement apporte son soutien au développement du tourisme dans la région. Les activités proposées contribuent à attirer des visiteurs d'ici et d'ailleurs à Québec et dans les environs, multipliant ainsi les retombées touristiques à l'année. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Véritable paradis pour les activités hivernales, la Capitale-Nationale a les atouts requis pour être l'une des meilleures destinations touristiques durant les mois d'hiver. Je suis fier que notre gouvernement appuie les entrepreneurs de notre communauté souhaitant, eux aussi, mettre en valeur la palette d'initiatives possibles et stimuler l'économie locale. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Ce soutien gouvernemental nous permet de structurer et de renforcer une offre touristique hivernale diversifiée et attrayante, au bénéfice des visiteurs et de l'ensemble de la communauté. En misant sur des expériences distinctives et solidement ancrées dans le territoire, la région touristique de Québec consolide sa position comme destination de premier plan l'hiver et génère des retombées socioéconomiques durables. »

Lucie Charland, présidente du Conseil de Destination Québec cité

Au Québec, lors du premier trimestre de 2025, le tourisme hivernal a attiré : 18 % de touristes des autres provinces canadiennes, représentant 23 % des dépenses touristiques; 8 % de touristes des États-Unis, suscitant 16 % des dépenses touristiques; 5 % de touristes internationaux, générant 9 % des dépenses touristiques.

Le tourisme hivernal représentait au Québec, lors du premier trimestre de 2025, 4,7 millions de visites avec nuitées et 3 milliards de dollars de dépenses touristiques.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la région touristique de Québec. En 2024, on y comptait 2 072 entreprises et quelque 37 800 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élève à 2,2 milliards de dollars.

