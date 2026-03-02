Minéraux critiques et stratégiques : une collaboration renforcée entre le Québec et l'Allemagne

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - En marge du congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) qui se tient actuellement à Toronto, le Québec a signé une déclaration d'intention de coopération avec l'Allemagne en matière de minéraux critiques et stratégiques (MCS). Cette déclaration entre les deux gouvernements vise à travailler conjointement à des actions concrètes pour établir des chaînes d'approvisionnement en MCS sûres, diversifiées et résilientes.

L'entente a été signée aujourd'hui par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Jean-François Simard, ainsi que le secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie de l'Allemagne, M. Stefan Rouenhoff. Lors de la signature, les deux ministres ont souligné l'importance pour le Québec et l'Allemagne de maintenir un partenariat solide de manière cohérente avec les priorités économiques et la vision de l'avenir énergétique et technologique qu'ils partagent.

La signature de la Déclaration d'intention conjointe dans le domaine des minéraux critiques entre le Québec et l'Allemagne s'inscrit pleinement dans les objectifs de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031. Lancée en janvier 2026, cette stratégie témoigne de la volonté du Québec d'intensifier ses actions afin de diversifier ses marchés et ses partenariats stratégiques, notamment en renforçant ses liens avec les États européens. Elle contribue également à répondre aux objectifs de la nouvelle vision économique du gouvernement du Québec, Le pouvoir québécois.

À l'instar du Québec et d'autres États européens, l'Allemagne priorise la diversification de ses partenariats internationaux afin de favoriser la sécurisation de son approvisionnement en matières premières. En ce sens, le Québec représente un partenaire clé pour répondre à ses priorités. D'ailleurs, le Québec fait activement valoir son ouverture à accueillir et à accompagner les entreprises allemandes qui ont des intérêts dans le domaine des MCS.

« Après des ententes avec la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, nous consolidons aujourd'hui avec l'Allemagne un axe stratégique fort entre le Québec et l'Europe. La transition énergétique mondiale repose sur un accès sûr et responsable aux minéraux critiques et stratégiques. Le Québec entend jouer un rôle de premier plan dans cette transformation. Nous avons les ressources, nous avons l'expertise, nous avons l'ambition. Cette entente, c'est plus que de la coopération : c'est un levier pour attirer des investissements majeurs, créer de la richesse ici et affirmer le leadership du Québec dans la transition énergétique mondiale. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Dans sa démarche de diversification des marchés, le Québec est heureux de pouvoir compter l'Allemagne en tant qu'allié de choix dans le secteur minier. La signature de cette déclaration renforce la relation que nos deux nations construisent ensemble depuis maintenant plus de 50 ans. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

En 2025, l'Allemagne était le pays européen ayant le plus investi dans le secteur minier au Québec.

La société minière Troilus Gold, avec son projet d'or et de cuivre dans la région de Chibougamau, a obtenu en début d'année 2025 des lettres d'intention de financement de plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, qui s'engage à y investir 500 M$ US. En outre, Troilus Gold et l'entreprise allemande Aurubis, spécialisée dans le raffinage de cuivre et basée à Hambourg, se sont entendues sur des modalités de contrats de vente.

