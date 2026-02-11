Le ministre Christopher Skeete en Corée du Sud pour attirer des investissements et soutenir les entreprises québécoises

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, était en mission en Corée du Sud pour participer à plusieurs activités économiques importantes dans une perspective de diversification des marchés d'exportation, une priorité pour le gouvernement. Sa présence avait également pour objectif de soutenir des entreprises québécoises auprès de partenaires commerciaux majeurs, dans le cadre d'une mission de jeunes pousses québécoises d'Investissement Québec International dans la région indopacifique.

Le ministre a pris part à plusieurs rencontres avec des représentants d'entreprises coréennes de haut niveau, soit Hyundai Heavy Industries et Hanwha Ocean, qui travaillent notamment dans les secteurs stratégiques de l'industrie navale et de la défense. Elles ont permis de mettre la table pour la création de nouveaux partenariats avec le Québec.

Le ministre a aussi participé à plusieurs entretiens bilatéraux, dont un avec Stephen Fuhr, secrétaire d'État du Canada aux approvisionnements en matière de défense, en mission économique dans la région au même moment. Avec l'objectif de consolider la relation entre le Québec et la Corée du Sud, Christopher Skeete s'est également entretenu avec des représentants du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée du Sud ainsi que du ministère des Affaires étrangères. Il a aussi profité de sa présence au pays pour échanger à nouveau avec le maire de la métropole de Daejeon, Jang-Woo Lee, avec qui le Québec avait signé en août dernier une entente de collaboration en recherche et en innovation.

Par ailleurs, pour renforcer les collaborations Québec-Corée du Sud en matière d'intelligence artificielle, le ministre a pris part à une rencontre avec les représentants du Comité national sur la stratégie en intelligence artificielle de la Corée du Sud, ce qui lui a permis de discuter de la possibilité d'établir au pays un centre de recherche de Mila.

Finalement, il a rencontré le président de l'Université nationale de Chungnam, avec laquelle plusieurs universités québécoises collaborent activement. Une visite du Korea Research Institute of Standards and Science a aussi eu lieu dans le but de consolider la collaboration scientifique Québec-Corée du Sud dans le secteur des technologiques quantiques.

« Dans un monde en bouleversement, le Québec choisit d'agir en saisissant les occasions de diversifier ses marchés et d'attirer des investissements directs étrangers. Ma mission en Corée du Sud a permis d'ouvrir de nouvelles possibilités d'échanges et de mettre fièrement à l'avant-plan l'expertise des entreprises d'ici auprès d'importants partenaires coréens, dans des secteurs stratégiques comme l'innovation, la défense et la technologie. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Le Québec est présent en Corée du Sud depuis 1991. En 2024, la représentation de Séoul a été rehaussée au statut de délégation.

La Corée du Sud est le 10 e partenaire économique du Québec et la 10 e destination de ses exportations.

partenaire économique du Québec et la 10 destination de ses exportations. Les principaux secteurs d'intérêt commun sont l'aérospatiale, le quantique, l'intelligence artificielle, la défense et la transition énergétique.

En 2024, les échanges entre la Corée du Sud et le Québec se chiffraient à 4,57 milliards de dollars canadiens.

La Corée du Sud est identifiée à titre de marché d'ancrage de la Stratégie territoriale du Québec pour l'Indo-Pacifique.

Investissement Québec International coordonne, avec l'appui financier de Québec Tech, une mission commerciale de 10 jeunes pousses à fort potentiel en Corée du Sud et au Japon du 9 au 13 février 2026.

Une entente multisectorielle entre le Québec et la ville métropolitaine de Séoul a été signée en 2024 et une entente de collaboration en recherche et innovation entre le Québec et la métropole de Daejeon a été signée en juin 2025.

