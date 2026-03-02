Rayonnement de la culture : Québec renouvelle son soutien à TV5 Monde

QUÉBEC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer le soutien financier du gouvernement du Québec à TV5 Monde. Depuis 35 ans, le Québec est un joueur clé pour cette chaîne reconnue comme étant l'une des réussites les plus marquantes de la francophonie multilatérale.

Pour l'année 2026, la contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à près de 5,5 M$. Cette somme sera versée à Télé-Québec, qui est actionnaire de TV5 Monde. Ce titre permet notamment à la société d'État de siéger au conseil d'administration et au comité des programmes du réseau francophone. En collaboration avec Télé-Québec et Radio-Canada, TV5 Québec Canada a notamment le mandat d'approvisionner en émissions, séries et films québécois le réseau de TV5 Monde par l'acquisition des droits nécessaires pour les territoires couverts par la chaîne mondiale francophone. Chaque année, ce sont près de 300 productions québécoises et canadiennes qui sont diffusées dans plus de 200 pays et territoires dans le monde entier grâce à TV5 Monde et à sa plateforme numérique gratuite de vidéo à la demande, tv5mondeplus.com.

Rappelons que la chaîne francophone de télévision internationale est disponible dans plus de 432 millions de foyers à travers le monde et est regardée chaque semaine par plus de 60 millions de téléspectateurs.

Citations

« Grâce à ce partenariat de longue date, notre culture trouve écho à travers toute la francophonie. Il s'agit d'une formidable vitrine pour nos séries, nos films, nos documentaires et nos magazines. Ce soutien s'inscrit pleinement dans nos actions concrètes pour faire rayonner notre culture et en assurer la pérennité, notamment avec l'adoption de la Loi sur la découvrabilité et nos efforts fructueux auprès des États membres de l'UNESCO. Ces démarches visent à permettre à la Conférence des Parties de se doter, dès l'an prochain, d'un instrument contraignant les plateformes à la découvrabilité des contenus locaux pour soutenir les cultures dans l'environnement numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En soutenant financièrement TV5 Monde, notre gouvernement réaffirme son engagement à faire rayonner l'identité, la culture et la créativité québécoises à travers toute la francophonie. Cet engagement permet non seulement de faire découvrir le talent et le savoir-faire d'ici à des millions de personnes, mais aussi d'ouvrir le Québec à la richesse francophone du monde. C'est en renforçant ces échanges que nous affirmons notre place, notre influence et notre solidarité au sein de la Francophonie. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants

Outre le Québec, les gouvernements de la France, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse, du Canada et de la Principauté de Monaco agissent aussi comme bailleurs de fonds du partenariat TV5 Monde.

Chacun des gouvernements partenaires de TV5 assume à tour de rôle la présidence des instances de TV5, pour une durée de deux ans. La dernière présidence du Québec était en 2022 et en 2023.

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418-802-6833, [email protected]; Information: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418-380-2388, [email protected]