Crise forestière : des changements pour soutenir nos entreprises et nos régions

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Alors que le secteur forestier vit une crise sans précédent, occasionnée notamment par les droits et tarifs douaniers imposés par l'administration américaine, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, annonce des gestes concrets afin de soutenir les travailleurs et travailleuses, les entreprises et les communautés forestières de toutes les régions du Québec.

Dans le cadre de l'étude du projet de loi 11, porté par le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Samuel Poulin, des mesures attendues, visant à améliorer la compétitivité de l'industrie forestière, ont été proposées. Elles contribueront à éviter les fermetures d'usines et les pertes d'emploi, qui se sont accentuées depuis les derniers mois.

Abolition de la redevance annuelle et révision de la tarification des bois

L'abolition de la redevance annuelle, en vigueur depuis la réforme de 2013, permettra d'injecter des liquidités additionnelles dans les scieries. Le Québec était la seule province à exiger une telle redevance; son retrait ramènera les coûts d'approvisionnement à un niveau comparable à celui de l'Ontario, ce qui permettra de répondre à une demande de l'industrie.

Par ailleurs, la tarification des bois de la forêt publique ne répond plus à la réalité actuelle. Sa révision introduira un mécanisme plus flexible, basé sur un taux minimal et ajusté mensuellement selon la rentabilité moyenne des entreprises et les conditions du marché. Ces changements permettront de donner plus d'oxygène aux entreprises lors de périodes difficiles.

Révision du système des enchères

Le gouvernement mettra également fin au système d'enchères applicable à une partie des volumes de bois, un mécanisme qui alourdissait les coûts et le fardeau administratif des entreprises, sans atteindre pleinement ses objectifs initiaux. Dorénavant, l'ensemble des volumes sera attribué annuellement, ce qui permettra d'offrir plus de prévisibilité aux entreprises et de faciliter leur accès au financement, tout en maintenant des enchères ciblées pour certains volumes issus de perturbations naturelles, comme les feux de forêt. Cette mesure viendra également réduire un fardeau administratif important pour les entreprises.

Nouvelles initiatives par projets pilotes

Enfin, afin de favoriser l'innovation et de préparer la prochaine réforme du régime forestier, des projets pilotes seront autorisés pour expérimenter de nouvelles approches en gestion forestière. Actuellement, la loi ne permet pas de tester de nouvelles façons de faire. Afin de répondre au nouveau contexte mondial, le gouvernement donne ainsi plus de marge de manœuvre à l'industrie. Un appel à projets sera lancé prochainement pour mobiliser les milieux locaux et régionaux. Ce qui fonctionnera bien pourra servir dans l'élaboration du nouveau régime forestier.

Citation :

« Notre gouvernement s'est engagé à aider les communautés forestières qui traversent une crise sans précédent avec l'imposition des tarifs douaniers par les États-Unis. Quand l'industrie forestière va mal, ce sont les régions qui en souffrent. C'est près de 60 000 emplois qui sont à risque! C'est avec des actions comme aujourd'hui que l'on fait une différence pour les économies régionales. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

