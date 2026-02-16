Mission en Indo-Pacifique : le Québec consolide ses relations commerciales et diplomatiques avec le Japon

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, a conclu hier sa mission au Japon. Placée sous le signe de la diversification des échanges, une priorité du gouvernement, elle visait à solidifier les relations commerciales et diplomatiques avec l'un des marchés les plus dynamiques du monde.

Cette mission fut l'occasion de mettre clairement de l'avant la volonté du gouvernement d'accélérer le développement des projets miniers et de transformation directement auprès d'acteurs clés japonais de l'industrie, dont Panasonic Energy et Mitsui & Co., Ltd. Auprès du Softbank Executive Briefing Center, l'un de plus importants fonds d'investissement d'innovation au monde, le gouvernement a pu positionner de jeunes pousses québécoises des secteurs manufacturiers, des technologies de pointe, de la robotique et de la construction, présentes au Japon dans le cadre d'une mission organisée par Investissement Québec International.

Le ministre a aussi eu des discussions fructueuses avec des représentants du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, un partenaire institutionnel incontournable. Un entretien avec de hauts responsables du ministère de l'Intérieur et des Communications, en compagnie d'un représentant de Mila, lui a pour sa part permis de mettre en valeur l'expertise québécoise en matière d'intelligence artificielle.

À Kyoto, le ministre s'est entretenu avec le président de l'Assemblée préfectorale ainsi qu'avec le gouverneur de Kyoto, dans un contexte où l'on souligne cette année le 10e anniversaire de l'entente Québec-Kyoto. À Osaka, il a rencontré le maire afin d'échanger notamment sur l'entente Québec-Osaka et ses retombées. Il a également eu l'occasion de discuter des perspectives de coopération Québec-Tokyo dans les domaines de l'innovation et de l'intelligence artificielle avec la gouverneure de Tokyo.

Pendant GO GLOBAL Québec, un séminaire mettant à l'avant-plan les entreprises québécoises devant un auditoire de gens d'affaires et d'investisseurs du Japon, le ministre a témoigné de la volonté du Québec de renforcer les liens avec les écosystèmes d'innovation japonais. De plus, lors de l'événement DIG Shibuya, organisé par la Ville de Shibuya, et mettant en vedette les entreprises québécoises de Daily tous les jours et de MAPP TOKYO/MAPP MTL, le ministre a positionné le Québec comme un chef de file dans les industries créatives et comme un partenaire de choix pour accélérer l'innovation urbaine au Japon.

Citation :

« Le Québec continue de renforcer ses liens en Indo-Pacifique. Cette mission au Japon, partenaire historique et privilégié du Québec dans la région, a permis de positionner nos entreprises comme des partenaires crédibles auprès d'entreprises et d'institutions névralgiques du pays. Le rapprochement des écosystèmes québécois et japonais va de pair avec notre volonté de diversifier nos relations commerciales, une priorité de notre gouvernement. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Le Québec assure une présence gouvernementale au Japon depuis 1973 et sert de tremplin vers d'autres marchés de la région à nombre d'entreprises québécoises.

En 2024, les exportations québécoises vers le territoire nippon ont dépassé les deux milliards de dollars, un sommet qui en fait le troisième marché international du Québec. Le Japon, l'un des plus importants investisseurs au monde, constitue depuis longtemps l'une des principales sources d'investissements étrangers au Québec, lesquels génèrent des milliers d'emplois.

L'Indo-Pacifique est la région du monde qui connaît la plus forte croissance économique et qui s'affirme comme un leader mondial en matière d'innovation ainsi que de recherche et développement.

Investissement Québec International a coordonné, avec l'appui financier de Québec Tech, une mission commerciale de 10 jeunes pousses à fort potentiel en Corée du Sud et au Japon du 9 au 13 février 2026.

L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, en vigueur depuis 2018, facilite grandement l'accès des entreprises québécoises aux marchés du Japon et d'autres pays de l'Indo-Pacifique. Les pays membres de l'Accord représentent 15 % du PIB mondial et plus de 550 millions de consommateurs.

