Mieux développer l'économie en région - Près de 25 M$ pour diversifier et consolider les activités des PME en région

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude économique, la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, et le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, annoncent la réouverture du programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires (DÉPART), administré par Investissement Québec. La première ministre en a fait l'annonce lors de l'Assemblée des MRC, organisée par la Fédération québécoise des municipalités.

Le programme DÉPART vise à aider les PME des MRC à obtenir plus facilement du financement. Une enveloppe de près de 25 millions de dollars est disponible pour soutenir la création, la croissance et le développement des entreprises locales, grâce à des contributions de 15 000 $ à 125 000 $ par projet, et accroître l'émergence de nouvelles entreprises en région. En appuyant ces PME, le gouvernement du Québec agit concrètement pour donner aux entrepreneurs régionaux les moyens de leurs ambitions et les encourager à se diversifier et à se renforcer afin de dynamiser l'économie des régions.

Rappelons que le programme a permis de soutenir plus de 300 entreprises et entrepreneurs dans les 27 MRC visées. Ainsi, des contributions totalisant 38,5 millions de dollars ont été octroyées, générant des investissements de près de 160 millions de dollars.

Citations :

« Dans un contexte économique exigeant, il est plus important que jamais de soutenir les entreprises québécoises, en particulier les PME. Pendant que certains parlent des régions, notre gouvernement agit pour leur donner les moyens de créer de la richesse, d'attirer des familles et de garder les jeunes chez eux. Avec le programme DÉPART, notre gouvernement réaffirme sa volonté de redynamiser les MRC pour mieux développer l'économie régionale. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Les PME sont des moteurs pour nos régions, et c'est une priorité pour le gouvernement du Québec de leur offrir un environnement d'affaires stimulant et propice à leur réussite. C'est exactement ce qu'on fait avec ce programme, qui permet d'appuyer les entreprises des MRC ciblées pour soutenir leur croissance et augmenter leur compétitivité. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

Faits saillants :

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, Courriel : [email protected]; Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]