Mieux développer l'économie en région - Près de 25 M$ pour diversifier et consolider les activités des PME en région
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
28 mai, 2026, 07:45 ET
QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude économique, la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, et le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, annoncent la réouverture du programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires (DÉPART), administré par Investissement Québec. La première ministre en a fait l'annonce lors de l'Assemblée des MRC, organisée par la Fédération québécoise des municipalités.
Le programme DÉPART vise à aider les PME des MRC à obtenir plus facilement du financement. Une enveloppe de près de 25 millions de dollars est disponible pour soutenir la création, la croissance et le développement des entreprises locales, grâce à des contributions de 15 000 $ à 125 000 $ par projet, et accroître l'émergence de nouvelles entreprises en région. En appuyant ces PME, le gouvernement du Québec agit concrètement pour donner aux entrepreneurs régionaux les moyens de leurs ambitions et les encourager à se diversifier et à se renforcer afin de dynamiser l'économie des régions.
Rappelons que le programme a permis de soutenir plus de 300 entreprises et entrepreneurs dans les 27 MRC visées. Ainsi, des contributions totalisant 38,5 millions de dollars ont été octroyées, générant des investissements de près de 160 millions de dollars.
Citations :
« Dans un contexte économique exigeant, il est plus important que jamais de soutenir les entreprises québécoises, en particulier les PME. Pendant que certains parlent des régions, notre gouvernement agit pour leur donner les moyens de créer de la richesse, d'attirer des familles et de garder les jeunes chez eux. Avec le programme DÉPART, notre gouvernement réaffirme sa volonté de redynamiser les MRC pour mieux développer l'économie régionale. »
Christine Fréchette, première ministre du Québec
« Les PME sont des moteurs pour nos régions, et c'est une priorité pour le gouvernement du Québec de leur offrir un environnement d'affaires stimulant et propice à leur réussite. C'est exactement ce qu'on fait avec ce programme, qui permet d'appuyer les entreprises des MRC ciblées pour soutenir leur croissance et augmenter leur compétitivité. »
Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional
Faits saillants :
- Le programme DÉPART cible les territoires suivants :
- les MRC se trouvant dans le dernier quintile du classement selon l'indice de vitalité économique de l'Institut de la statistique du Québec;
- les MRC de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, comprenant la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine;
- la MRC des Appalaches;
- la MRC du Granit, qui inclut la ville de Lac-Mégantic;
- les MRC de Maskinongé et de Charlevoix-Est;
- les communautés autochtones situées dans le périmètre territorial des MRC admissibles et qui sont issues d'une des nations reconnues par l'Assemblée nationale du Québec.
- Il s'inscrit parmi les mesures et programmes mis en place par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Investissement Québec et les MRC, pour favoriser le développement économique des régions, notamment :
- le programme ESSOR;
- le Programme innovation;
- le Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation;
- le Programme d'appui aux projets de développement économique;
- le Programme d'appui au fonctionnement d'organismes de développement économique;
- le Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif;
- les fonds locaux d'investissement;
- les services du Réseau accès PME.
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SOURCE Cabinet de la première ministre
Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, Courriel : [email protected]; Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
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