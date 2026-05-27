Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Scientifique en chef

M. Jérôme Dupras est nommé, à compter du 15 juin 2026, scientifique en chef. M. Dupras est professeur titulaire à l'Université du Québec en Outaouais.

Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Mme Nancy Couture est nommée directrice générale du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean

M. Marc-Pascal Harvey est nommé directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

Centre de services scolaire des Mille-Îles

M. Roch-André Malo est nommé directeur général du Centre de services scolaire des Mille-Îles.

Société du Palais des congrès de Montréal

Mme Emmanuelle Legault est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société du Palais des congrès de Montréal.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

MM. Philippe Beaudoin et Michel Jean ainsi que Mme Mireille Poisson sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

M. Michael David Miller est nommé membre du conseil d'administration de cet organisme.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

M. Vincent Bourque est nommé membre du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

M. Vincent Bourque ainsi que Mmes Anne-Marie Chiquette, Amélie Marcheterre, Joanie Maurice-Philippon et Stéphanie Poissant sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement.

Commission des partenaires du marché du travail

MM. Olivier Carrière et Pascal Côté ainsi que Mme Stéphanie Levasseur sont nommés membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

Commission sur les soins de fin de vie

Mmes Marie-France Forget et Hélène Guay ainsi que MM. Daniel Hébert et Jean Mathieu sont nommés membres de la Commission sur les soins de fin de vie.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321